السعودية في محادثات للاستحواذ على حصة في "أستون مارتن" البريطانية

قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في خضم محادثات مبكرة مع شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية ”أستون مارتن“، بشأن الاستحواذ على حصة في الشركة، قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني (243.5 مليون دولار)، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وجاء تقرير فايننشال تايمز، الذي استشهد بأربعة مصادر، في أعقاب تقرير مماثل أصدرته مجلة أوتوكار، أمس الأربعاء.

وانخفضت أسهم ”أستون مارتن“ بنحو 18%، اليوم الخميس.

وفي فبراير/شباط 2021، استقال ممثل الكويت في مجلس إدارة شركة ”أستون مارتن“، بعد أن انخفضت ملكية مجموعته في الشركة إلى أقل من 7%.

ومعروف أن الحصة التي تخول مالكها عضوية مجلس الإدارة هي 10% على الأقل.

ونقلت وكالة بلومبيرغ بيانا لشركة ”أستون مارتن لاغوندا غلوبال هولدينغز“، يفيد باستقالة عمرو علي عبدالله أبو السعود، المدير التمثيلي لشركة Adeem / Primewagon في مجلس إدارة أستون؛ بسبب انخفاض حصة مجموعته في إجمالي أسهم الشركة.

وكان هذا هو التغيير الثاني لمجلس إدارة أستون في أقل من شهر حينذاك، إذ تنحى ثلاثة أعضاء في أواخر يناير/كانون الثاني من ذات العام، واستبدلوا بخمسة مديرين جدد مدعومين من الملياردير لورانس سترول، الذي أحكم سيطرته على المجلس، وفق قول ”بلومبيرغ“.

وكان الملياردير الكندي لورانس سترول تولى رئاسة شركة ”أستون مارتن“ لتصنيع السيارات الرياضية في أوائل العام 2020 بعد أن قاد عملية إنقاذ للشركة.