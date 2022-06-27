"تيكوم دبي" تطرح طلبات لاكتتاب عام أولي بقيمة 9.63 مليار دولار

أعلنت مجموعة ”تيكوم“ التابعة لـ ”دبي القابضة“، اليوم الإثنين، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، مبينة أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.67 درهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وسجلت المجموعة المشغلة لمجمع الأعمال بدبي طلبات بقيمة 9.63 مليار دولار لطرحها الاكتتاب العام الأولي، وهو ما وصفته وكالة ”بلومبيرغ“، بأنه أحدث إدراج في الشرق الأوسط، وسط طفرة في مبيعات الأسهم الإقليمية.

واستقطب الطرح العالمي طلبًا قويًا ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم؛ مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريبًا، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ونتيجة لهذا الطلب القوي والاستثنائي، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت ”تيكوم“ من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

يشار إلى أنه تم طرح 625 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة ”تيكوم“، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو 2022.

وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند اكتمال الإدراج 13.4 مليار درهم، وستحتفظ ”دي أتش أي أم“ بحصة أغلبية تبلغ 86.5% في الشركة أو 87.5% مجتمعة مع ”دي أتش أي أم“.

وكانت مجموعة شركة ”تيكوم“ أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها للاستثمارات إلى 190.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2022، قياسا بأرباح قدرها 144.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2021.