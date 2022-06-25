من هو الرئيس التنفيذي لشركة إعمار أميت جين؟

أكدت شركة إعمار الإماراتية للتطوير العقاري الأنباء التي أفادت باحتجاز رئيسها التنفيذي أميت جين، في الهند، بعد وصوله للمطار قادمًا من دبي، بحسب مصادر هندية.

ويعد أميت جين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريدج، وشغل خلال مسيرته المهنية وظائف مرموقة، كما يعرف بأنه مؤسس Google Advisor في شركة جوجل الأمريكية.

ويتمتع جين بأكثر من 22 عامًا من الخبرة في مناصب عليا في العقارات والصناعات المصرفية وكمستشار إداري.

وذكرت وكالة (إيه.إن.آي) الهندية للأنباء، أن جين اعتقل عند وصوله إلى مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي، أمس الجمعة، وتم تسليمه للشرطة المحلية، قبل الإفراج عنه؛ وذلك على خلفية شكوى من أحد الأشخاص بشأن نزاع على ملكية قطعة أرض.

وانضم جين إلى شركة ”إعمار“ في عام 2006 بدءا من منصب المدير المالي للمجموعة وأصبح رئيس العمليات والمدير التنفيذي لعمليات دبي في عام 2015.

وتولى جين منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في أكبر مطور عقاري في دبي، في يونيو 2017، ويشرف على استراتيجيتها وإدارتها بشكل عام، ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة.

واكتسب جين معرفة عميقة بالأعمال التجارية، وكان يشغل سابقًا منصب مدير العمليات والمدير المالي للمجموعة، ويلعب المحاسب القانوني الآن دورًا رئيسيًا في قيادة الشركة إلى مرحلتها التالية.

وجين محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وحاصل على شهادة CFA من معهد CFA بالولايات المتحدة.

وكان أميت جين مستشارًا في شركة Ernst & Young Inc منذ العام 1995 – 1999، كما كان مديرًا للتدقيق في بنك الإمارات، ما بين مايو 1999 – يونيو 2002، وعمل بعد ذلك مديرًا للشؤون المالية والإدارية في بنك دبي من يونيو 2002 – أبريل 2006.

وحصل أميت على شهادة البكالوريوس في التجارة مع مرتبة الشرف من كلية التجارة بجامعة دلهي في الهند عام 1991، كما حصل على شهادة ”محاسب قانوني“ من معهد المحاسبين القانونيين في الهند عام 1994.

وهو حامل شهادة محلل مالي معتمد في خدمات الإدارة المالية والمالية من معهد المحللين الماليين المعتمدين بالولايات المتحدة CFA Institute.