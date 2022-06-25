"إعمار" الإماراتية تعلّق على خبر احتجاز رئيسها التنفيذي في الهند

قال متحدث باسم شركة ”إعمار“ العقارية الإماراتية، اليوم السبت، إن الشركة على علم بتقارير إعلامية تفيد باحتجاز الرئيس التنفيذي للمجموعة ”أميت جين“ في الهند.

وبحسب ما نقلته ”رويترز“ أوضح المتحدث: ”إعمار على علم بالأنباء المتعلقة بالرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين، في مسألة مرتبطة بعمل الشركة في الهند.. تم حل المشكلة الآن، وليس لدينا المزيد من التعليقات في الوقت الراهن“.

وذكرت وكالة ”إيه إن آي“ الهندية للأنباء أن جين اعتُقل لدى وصوله إلى مطار ”إنديرا غاندي“ الدولي في دلهي، أمس الجمعة، وتم تسليمه للشرطة المحلية، في حين لم يتضح بعد سبب احتجازه.

وإعمار هي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، وتملك حكومة دبي حصة أقلية في الشركة المطورة لبرج خليفة، أعلى مبنى في العالم، عبر صندوقها للثروة السيادية.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ولا وزارة الخارجية الإماراتية على استفسارات بخصوص تقرير الوكالة الهندية.

وبحسب صحيفة ”economictimes“، فقد احتُجز أميت جين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية للتطوير العقاري في دبي، لفترة وجيزة في مطار دلهي، أمس الجمعة، بعد وصوله قادمًا من دبي بناءً على تعميم أصدرته بحقه شرطة البنجاب.

وبحسب الصحيفة الهندية، فقد أُطلق سراحه في وقت لاحق من ذات اليوم بعد أن أوضحت الشرطة أن صاحب الشكوى قد توصل إلى تسوية مع الشركة.

وبينت أن ضبطه جاء بناءً على شكوى قُدمت ضده من أحد الأفراد بشأن التأخير في تسليم قطعة أرض كان قد اشتراها مقدم الشكوى.

وانضم جاين إلى إعمار كقائد مالي للمجموعة، في العام 2006، وهو محاسب قانوني حصل على درجاته العلمية من معهد ”المحاسبين القانونيين“ في الهند.

وبحسب الصحيفة، فقد استثمرت شركة إعمار العقارية، التي دخلت السوق، الهندي العام 2005، بأكبر استثمار أجنبي مباشر في قطاع العقارات في ذلك الوقت، من خلال مشروعها المشترك إعمار ”إم جي إف لاند“.

وفي أبريل 2016، قررت الشركة إنهاء هذا المشروع المشترك.