لكسب المال.. ميتا تطرح أدوات جديدة للمبدعين على "إنستغرام" و"فيسبوك"

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا اليوم الثلاثاء أن الشركة تعمل على طرح المزيد من الطرق للمبدعين لكسب المال عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، كما تعمل أيضا على توسيع بعض أدوات تحقيق الدخل الحالية لتشمل المزيد من المبدعين.

وعلى وجه الخصوص، قال زوكربيرغ إن ”ميتا“ بصدد إنشاء ”مكان مخصص“ على منصة الصور، ”إنستغرام“، حيث يمكن اكتشاف منشئي المحتوى و“الدفع لهم مقابل المحتوى“.

وأشار إلى أن ”سوق المبدعين“ هذا يسمح للعلامات التجارية بفرص شراكة جديدة.

وأوضح زوكربيرغ أنه بمجرد أن تعثر العلامة التجارية على منشئ ترغب في الشراكة معه، يمكنها إرسال ”مشروع بالتفاصيل إليه“، بما في ذلك معلومات حول ”التسليمات والدفع“، مشيرا إلى أن خدمة الرسائل المباشرة عبر المنصة (DMs) ستضم داخلها ”مجلد رسائل شراكة“، والذي سيساعد المبدعين والعلامات التجارية على ”تصفية“ عروضهم ومشاريعهم.

وكما جرت العادة، تشبه ميزة ”سوق المبدعين“ الجديدة التي ستطرحها ”ميتا“ على ”إنستغرام“ بشكل كبير ميزة منافستها، ”تيك توك“، والمعروفة باسم “ Creator Marketplace“، وهي أداة خاصة بتسويق المؤثرين عبر منصة الفيديوهات القصيرة.

ويسمح سوق المبدعين في ”تيك توك“ للعلامات التجارية بـ“اكتشاف الشخصيات البارزة“ في حملاتهم التسويقية، وهو ما تهدف ”ميتا“ إلى تحقيقه مع سوق منشئي المحتوى الخاص بها، ومن الواضح أن الميزة الجديدة من ”ميتا“ ستكون جزءا من جهودها المستمرة في منافسة ”تيك توك“ وجذب المزيد من المبدعين إلى منصاتها.

وفيما يخص شبكة التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“، تعمل شركة ”ميتا“ أيضا على إطلاق ”اشتراكات قابلة للتشغيل المتبادل“ للسماح للمبدعين بمنح المشتركين الذين يدفعون رسوما على منصات أخرى الوصول إلى ”مجموعات فيسبوك“ (أو Facebook Groups) الخاصة بالمشتركين فقط.

وأوضحت الشركة أن هذه ”المجموعات الحصرية“ هي أول استثمار لها في أدوات تحقيق الدخل القابلة للتشغيل المتبادل لمنشئي المحتوى، والتي تتيح للمبدعين تلقي مدفوعات من معجبيهم على منصات أخرى، وتوفر الوصول إلى ميزات حصرية على منصة ”فيسبوك“.

وبالنسبة لعروض تحقيق الدخل الحالية للشركة، أعلن زوكربيرغ أن ”ميتا“ توسع برنامج ”Facebook Reels Play Bonus“ لمزيد من المبدعين على شبكة التواصل، والذي يسمح أيضا لمنشئي المحتوى بنشر مقاطع الفيديو القصيرة من ”إنستغرام“، والمعروفة باسم ”Reels“، على ”فيسبوك“ واستثمارها هناك أيضا.

ويعد برنامج ”Reels Play Bonus“ جزءا من صندوق ”ميتا“ الأكبر الذي تبلغ قيمته مليار دولار والذي خصصته الشركة لدعم منشئي المحتوى.

وأعلن زوكربيرغ أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، يمكن لمنشئي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة التقدم للحصول على برنامج ”Facebook Reels Play Bonus“ إذا قاموا بإنشاء أكثر من خمسة فيديوهات ”Reels“ وكان لديهم إجمالي مائة ألف مشاهدة على الأقل في أخر 30 يوما.

وأعلن زوكربيرغ أيضا أن ”ميتا“ أتاحت خدمة ”Facebook Stars“، وهي العناصر الافتراضية التي تسمح للمعجبين بالتعبير عن دعمهم لمنشئي المحتوى المفضلين لديهم، لجميع المبدعين المؤهلين.

واعتبارا من الأسبوع الجاري، سيكون منشئو المحتوى الذين لديهم ما لا يقل عن ألف متابع خلال آخر 60 يوما مؤهلين للانضمام.

وقال زوكربيرغ في منشور عبر حسابه على ”فيسبوك“ حول إعلان اليوم الثلاثاء ”نحن نتجه نحو مستقبل حيث يمكن لعدد أكبر من الأشخاص القيام بأعمال إبداعية يستمتعون بها، وأريد أن تلعب منصاتنا دورا في تحقيق ذلك“.

وأضاف أنه من أجل الحصول على المزيد من الأموال مباشرة لمنشئي المحتوى، ستستمر ”ميتا“ في الحفاظ على ”الأحداث المدفوعة“ عبر الإنترنت و“اشتراكات المعجبين“ و“الشارات“ و“منتجاتها الإخبارية المستقلة القادمة“ مجانا لمنشئي المحتوى حتى عام 2024.