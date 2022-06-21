رئيس "الخطوط القطرية" يندد بـ"محاولة تخويف" من قبل إيرباص

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ندد رئيس الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بما وصفه ”محاولة تخويف“ من قبل شركة ”إيرباص“ الأوروبية لتصنيع الطائرات.

وقال الباكر، في مؤتمر صحفي في ختام الجمعية العمومية لاتحاد النقل الدولي (إياتا) في الدوحة، الثلاثاء، إن الخلاف بين الخطوط القطرية وإيرباص ”متواصل“، مضيفا: ”لو تم التوصل إلى اتفاق، لما كنا بانتظار محاكمة العام المقبل“.

ومنذ أشهر، دخلت الخطوط الجوية القطرية في نزاع مع شركة إيرباص حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم الطائرة في بعض طائراتها العريضة من طراز ”إيه 350“.

وأدى النزاع إلى قيام شركة الطيران بإيقاف 23 طائرة عن العمل، وعدم قبول مزيد من عمليات التسليم من الشركة الأوروبية إلى حين حل المشكلة.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بشأن هذه القضية أمام المحكمة العليا في لندن، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث دافعت إيرباص بقوة عن ”إيه 350“ ضد أي تلميحات إلى أن الطائرة ليست آمنة.

وتطالب الخطوط القطرية بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة عن كل يوم توقفت فيه الطائرات عن العمل.

وردت شركة إيرباص بإلغاء طلب شراء 50 طائرة من طراز ”إيه-321“ بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار.

وكانت هيئة الطيران المدني في قطر أوقفت بالفعل الطائرات، معتبرة أن الشبكة المعدنية تحت الطلاء تشكل خطرًا على السلامة، إلا أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رأت أن المشكلة المتعلقة بالطلاء ”لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول إيه 350“.

وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي، رفض القضاء البريطاني طلب الخطوط الجوية القطرية بمنع شركة إيرباص من إعادة بيع طائرات ”إيه-321“ لشركة أخرى.

وتأكد الرفض في نهاية أيار/ مايو من قبل المحكمة العليا في لندن، والتي وافقت أيضا على طلب شركة الطيران تسريع الجدول الزمني للمحاكمة.

وقال الباكر: ”لا ينبغي أبدا السماح لشركة تصنيع طائرات باستخدام هيمنتها على السوق لترهيب زبائنها القدماء“.

وردًا على سؤال، اليوم الثلاثاء، قالت الشركة الأوروبية إن ”الحل الأفضل هو حل تفاوضي، وهذا ما تحاول شركة إيرباص تحقيقه“.