رغم خروج ماكدونالدز من السوق.. الروس ما زالوا يستمتعون بوجبة بيغ ماك

لا تزال وجبة بيغ ماك متاحة في بعض مطاعم ماكدونالدز في روسيا على الرغم من إعادة فتح معظم الأفرع، يوم الأحد، تحت علامة تجارية جديدة ومالك جديد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

باعت ماكدونالدز معظم أفرعها البالغ عددها 850 فرعا في روسيا إلى إحدى الشركات المحلية في أيار/ مايو.

وأعيد فتح بعض الأفرع يوم الأحد، تحت الاسم الجديد ”فكوسنا وتوتشكا“ وتعني باللغة الروسية ”حلو المذاق.. وكفى“، وتقدم هذه الأفرع قائمة وجبات جديدة بدون وجبة البرجر الرئيسية.

لكن فروعا أخرى أبقت أبوابها مفتوحة لبيع وجبات ماكدونالدز التقليدية في المطاعم التي تزين واجهتها علامة ماكدونالدز التجارية بعد أن تم طمسها بالكاد.

يسلط استمرار وجودها الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الغربية في الخروج تماما من السوق الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجرى تغطية اسم وشعار ماكدونالدز بنسيج أبيض شفاف في محطات القطار في موسكو وسان بطرسبرج. وكانت شطيرة بيج ماك متاحة على الرغم من إعادة تسميتها بشطيرة بولشوي برغر أو بيغ برغر.

وأحجمت ماكدونالدز عن التعليق على تفاصيل تقرير رويترز.

وقالت الشركة إنها خرجت بالكامل من السوق عندما انتهت من نقل أعمالها الروسية إلى ألكسندر جوفور المالك الجديد للسلسلة.