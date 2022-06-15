كاليون التركية و"العالمية القابضة" بأبو ظبي تطمحان لإقامة مشاريع طاقة مشتركة

قالت مصادر مطلعة إن كاليون القابضة التركية في مراحل متقدمة من محادثات مع الشركة العالمية القابضة بأبوظبي بشأن إقامة شراكة استراتيجية لأصول الطاقة.

وقالت أربعة مصادر إن كاليون، التي لديها امتيازات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا، تجري محادثات شراكة في مجال الطاقة مع أبوظبي.

وذكر مصدران منهم أن المحادثات في مرحلة متقدمة، لكن الاتفاق النهائي لم يتأكد بعد.

وتحصل تركيا على الغالبية العظمى من الطاقة من الواردات، ومن أجل تعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة، بدأت في عام 2017 طرح مناقصات واسعة لبناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت تركيا والإمارات صفقات استثمارية بمليارات الدولارات، شملت قطاع الطاقة، بعد محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاءت زيارة الشيخ محمد لأنقرة، التي كانت الأولى منذ سنوات، وسط جهود يبذلها المتنافسان الإقليميان لإصلاح العلاقات المتوترة وتكثيف التعاون الاقتصادي.

وفي ذلك الوقت، قال مسؤول تركي إن إحدى الصفقات كانت بين الشركة القابضة (إيه.دي.كيو) في أبوظبي وكاليون، وتتعلق بالطاقة والبنية التحتية.

وقال مصدران إن محادثات الشراكة مع الشركة العالمية القابضة شملت جميع أصول الطاقة لدى كاليون.

وذكر أحد المصادر أن المحادثات بدأت في نهاية العام الماضي، مضيفًا أنهم ”يجرون محادثات متقدمة مع أبوظبي للشراكة في أصول الطاقة“.

وقالت كاليون القابضة إنها تقيّم فرص التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

وأضافت: ”نجري محادثات حاليًا مع منظمات دولية، بينها مؤسسات من الإمارات العربية المتحدة“، وقالت إن المحادثات تتيح ”فرصة مهمة جدًا لزيادة استثماراتنا المتبادلة“.

ويترأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وشقيق رئيسها الشيخ محمد بن زايد، كلًا من الشركة العالمية القابضة وشركة القابضة.

وقال متحدث باسم الشركة العالمية القابضة إنها ستواصل استكشاف سبل تنمية محفظتها الاستثمارية الدولية عبر مختلف القطاعات والأسواق، بما في ذلك تركيا.

وتمتلك كاليون مصنعًا لإنتاج الألواح الشمسية بطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 500 ميغاوات في أنقرة، وتشيد محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1350 ميغاوات في قونية.