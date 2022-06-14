ماسك يلتقي موظفي تويتر في اجتماع افتراضي "لتبديد مخاوفهم"

يعتزم الملياردير إيلون ماسك، عقد اجتماع افتراضي عام مع موظفي شركة تويتر، بحسب ما كشف موقع ”إنسايدر“ الإخباري الأمريكي.

وذكر الموقع يوم الثلاثاء، أن ”الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال، أخبر موظفيه عبر رسالة بريد إلكتروني، أن الشركة ستستضيف لقاء عاما، وسيكون الملياردير إيلون ماسك ضيف اللقاء ليجيب عن أسئلة الموظفين“.

وقال أغراوال في رسالته، إن ”الاجتماع الافتراضي مع أغنى شخص في العالم سيُعقد يوم الخميس، وسيتمكن جميع العاملين في تويتر من طرح أسئلة عليه اعتبارا من يوم غد الأربعاء للإجابة عنها“، وفقا للموقع.

وأشار الموقع إلى أن ”ماسك كان بالفعل موضوعا رئيسا للنقاش في العديد من اجتماعات تويتر، منذ أن استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، ثم عرض الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري“.

ولفت إلى أنه ”سبق أن أعرب بعض العمال عن غضبهم، وخيبة أملهم من مساعي رئيس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، للسيطرة على الشركة“، مشيرا إلى أن ”بعضهم استقال أو يخطط للاحتجاج أو الاستقالة“.

ونقل الموقع عن أحد موظفي ”تويتر“ قوله، إنه ”لن يستقيل بسبب ماسك“، واصفا ردود الفعل تجاه الملياردير على ”تويتر“ بأنها ”متلازمة الخوف من ماسك“.

وأشار الموقع إلى أن ”الأسئلة الموجهة إلى المسؤولين التنفيذيين في تويتر في الفترة السابقة، حول استحواذ ماسك على الشركة، تطرقت إلى موضوعات، مثل: المخاوف من السماح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة، وما إذا كان ماسك سيطبق عمليات تسريح جماعي للعمال لجعل الشركة أكثر ربحية“.

وقال ”يوم الخميس، سيتمكن ماسك بنفسه من الرد على أي أسئلة من هذا القبيل“، مضيفا أن أغراوال قال في رسالته الإلكترونية، إنه ”خلال الاجتماع سنغطي الموضوعات والأسئلة التي أثيرت خلال الأسابيع القليلة الماضية“.

ووفقا للموقع، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ماسك موظفي ”تويتر“، منذ أن كشف في نيسان/ أبريل الماضي، عن استثماره في الشركة وعرضه اللاحق للاستحواذ.

وأعلن ماسك الأسبوع الماضي، أن خطته لشراء المنصة ”معلقة مؤقتا“ مع استمرار محاولته لتحديد العدد الدقيق للحسابات المزيفة والرسائل غير المرغوب فيها على الشبكة.

وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، أن مجلس إدارة تويتر وافق على طلب إيلون ماسك الحصول على بيانات الشركة الداخلية لإزالة شكوكه حول عدد الحسابات المزيفة في المنصة.

وفي وثيقة رسمية قدمها ،الاثنين، لهيئة البورصة، هدد رئيس شركة ”تسلا“ بسحب عرضه المتعلق باستحواذ المنصة التي يعتبر أنها ”تقاوم بشكل نشط“ طلباته للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة والبريد المزعج، وهو ما دحضته الشركة.