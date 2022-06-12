روسيا.. مطاعم ماكدونالدز تتحول إلى "فكوسنو إي توتشكا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن المالك الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السابقة في روسيا، أوليغ باروييف، عن أنه اختار اسم ”فكوسنو إي توتشكا“ (شهي. نقطة.) بدلا من اسم ماكدونالدز.

وقال باروييف المدير العام للمجموعة الجديدة في مؤتمر صحفي في موسكو، إن ”الاسم الجديد هو فكوسنو إي توتشكا“.

واستُحدث شعار جديد للشركة بدلا من شعار الأقواس الذهبية لماكدونالدز، وتتألف العلامة التجارية الجديدة من دائرة وخطين، يقال بأنها تمثل شطيرة بيرغر وأصبعين من البطاطا المقلية.

ومن المقرر أن يفتتح المطعم الواقع في ساحة ”بوشكين“ حيث افتُتح أول مطعم لماكدونالدز واحتشد الكثيرون أمامه في كانون الثاني/ يناير 1990، عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).

وكانت الشركة الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة ماكدونالدز، قد أعلنت في 16 أيار/ مايو الماضي، أنها ستخرج من روسيا عقب غزو أوكرانيا.

وبعد ثلاثة أيام، اشترى رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور، الذي يملك ترخيصا لماكدونالدز، سلسلة المطاعم المؤلفة من 850 مطعما.

وقال غوفور الأحد: ”أنا فخور جدًا بالشرف الذي منحني إياه تطوير هذه الشركة أنا طموح ولا أخطط فقط لإعادة فتح الـ850 مطعمًا بل أيضًا لتطوير مطاعم جديدة“.

وبموجب شروط البيع، وافق غوفور على الاحتفاظ بموظفي ماكدونالدز في روسيا لمدة عامين على الأقل، بالإضافة إلى تمويل الالتزامات المستحقة للموردين وأصحاب العقارات والمرافق، بحسب الشركة الأمريكية. وكانت ماكدونالدز توظّف 62 ألف شخص في روسيا.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن عند الإعلان عن خروج ماكدونالدز من روسيا، قالت الأخيرة إنها تخطط لتحصيل رسوم لمرة واحدة بين 1.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار لشطب الاستثمار.

ويُشغّل غوفور 25 مطعما في سيبيريا. وهو أحد مؤسسي ”نيفتيخيم سيرفيس“، وهي شركة تكرير نفط، وعضو مجلس إدارة شركة تمتلك فندق ”بارك ان“ وعيادات خاصة في سيبيريا.

ومارست ماكدونالدز أنشطتها في روسيا لمدة تزيد عن 30 عاما قبل أن تعلن عن عزمها مغادرتها في أيار/ مايو الماضي.

وفتحت الشركة العملاقة في مجال الوجبات السريعة، أولى مطاعمها في موسكو في كانون الثاني/ يناير من العام 1990.