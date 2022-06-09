"بي.آر.إف" البرازيلية تبدأ تصنيع الأغذية في مصنعها بالسعودية

قالت شركة (بي.آر.إف) البرازيلية لتصنيع الأغذية، اليوم الخميس، إنها بدأت عملياتها في مصنعها بالسعودية، وهي سوق مهمة للشركة في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أنها استثمرت 18 مليون دولار في مصنع بمدينة الدمام؛ بهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 1200 طن شهريًا.

وفي سياق آخر، أصدرت شركة ميزان للأغذية العائدة في ملكيتها للكويت بيانا توضيحيا بشأن ما أثير من جدل بعد تصريحات لمديرها المالي نبيل بن عياد، الشهر الماضي، عن رفع أسعار منتجاتها في المملكة العربية السعودية بنسبة 30% مقارنة بالكويت.

وأكدت الشركة، في بيانها الذي جاء عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت مُبكر من اليوم الخميس، أنها ستخفض أسعارها للمستهلكين في السعودية، حرصا منها على رضاهم.

وبشأن تصريحات مديرها المالي، أوضحت أن ”ما صرح به في مقابلة تلفزيونية عن زيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسبة تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة غير دقيق، ولا يعكس توجهات الإدارة للسوق السعودي“.

وتابعت الشركة أنها رصدت جميع ردود الأفعال نتيجة التصريحات، مشددة على اهتمامها بكل ما يطرح من المستهلك للتطوير والتحسين، على حد قولها.

وشددت ”ميزان للأغذية“ على أنها ”ستعيد أسعار منتجاتها وسلعها في السوق السعودي إلى ما كانت عليه سابقا، وتلغي أي زيادات سعرية على المنتجات، وذلك رغم ارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المنتجات الغذائية عالميا“.

وكان المدير المالي للشركة نبيل بن عياد خرج في مداخلة تلفزيونية على قناة ”العربية“ قبل نحو شهر، ليرد على مسألة عدم قدرتهم على رفع أسعار منتجاتهم في السوق الكويتية، إذ أكد أن ”هناك ثباتا في الأسعار في الكويت، وذلك حسب قوانين الكويت الحالية، وليست هناك إمكانية لزيادة الأسعار“.

وأضاف أنه ”بالنسبة للسوق السعودي تمكنوا من زيادة الأسعار بفارق يصل إلى 30% مقارنة بالكويت“.

وأثارت تصريحات المدير المالي غضبا واستنكارا بين سعوديين، حيث شددوا على ضرورة مقاطعة الشركة، وعلق مغرد باسم ”بدران“: ”شركة ميزان القابضه وهذه منتجاتها وربي لو فينا خير وغيرة على الوطن لنعمل ضدها مقاطعه ليتأدبوا مع الشعب السعودي، تكفون شدوا حيلكم وقاطعوهم“.