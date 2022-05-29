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اقتصاد

إيلون ماسك ينتقد بيل غيتس ويسخر من جيف بيزوس
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 7:55 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 8:55 GMT

إيلون ماسك ينتقد بيل غيتس ويسخر من جيف بيزوس

انتقد رجل الأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس في سلسلة من التغريدات على تويتر، وتناول بشكل خاص توقع غيتس بأن أسهم شركة تسلا ستتراجع بشكل واضح، بل

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المصدر: محمد بدوي- إرم نيوز

انتقد رجل الأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس في سلسلة من التغريدات على تويتر، وتناول بشكل خاص توقع غيتس بأن أسهم شركة تسلا ستتراجع بشكل واضح، بل واستثمر مليارات الدولارات في هذا التوقع.

وجاءت تغريدات ماسك على خلفية استطلاع رأي بدأه منذ أيام، كان يرغب خلاله في تسليط الضوء على الفئة التي تحصد ثقة أكبر من الجمهور، الأغنياء أم السياسيين، وقد رجحت كفة السياسيين بنسبة 76%، من إجمالي 3.4 مليون شخص قاموا بالتصويت.

وأوضح ماسك رأيه في غيتس خلال رده على تغريدة نشرتها بريجيت جابرييل، السياسية الأمريكية من التيار المحافظ، حول تأكدها من أن أغنى رجل في العالم لا يثق في غيتس.

وبرز الخلاف بين ماسك وغيتس خلال الفترة الماضية في أكثر من موقف، كانت البداية من جانب مؤسس مايكروسوفت عندما انتقد في أحد اللقاءات الصحفية فكرة العملات المشفرة، وأنه لا يجب على الأفراد الطبيعيين المغامرة بالاستثمار فيها، إلا إذا كان لديهم أموال مثل أغنى رجل في العالم، وكانت تلك إشارة صريحة إلى ماسك، نظرًا لاهتمامه الملحوظ بالعملات المشفرة، فشركته تسلا قد استثمرت العام الماضي أكثر من ملياري دولار في عملة البيتكوين.

وأخيرًا خرج طرف جديد من أطراف الخلاف بين رجُلي الأعمال إلى الضوء، عندما تسربت بعض الرسائل الشخصية المتبادلة بينهما بشأن ترتيب لقاء من جانب غيتس ليعرض خلاله على ماسك المشاركة في أعمال جمعيته الخيرية، إلا أن الأخير رفض المشاركة، نظرًا لأنه في الوقت الذي يدعو فيه مؤسس مايكروسوفت ماسك إلى المشاركة في أعمال خيرية تتعلق بالحفاظ على المناخ ومواجهة التغيرات المناخية، يراهن بشكل مستمر على فشل تسلا رغم اعتمادها الرئيس على تطوير مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.

وورد سؤال آخر إلى ماسك حول رأيه في جيف بيزوس، مؤسس أمازون وثاني أغنى رجل في العالم، ورأى مدير تسلا في تغريدة أن بيزوس رجل جيد ولكنه ”يحتفل كثيرا“ وينفق أموالا طائلة دون فائدة.

ووجه ماسك نصيحة إلى مؤسس أمازون بأنه إن كان يرغب في المنافسة في سوق الإنترنت الفضائي ورحلات استكشاف الفضاء، فعليه في المقام الأول أن يقلل من معدل احتفالاته العامة بخطواته الصغيرة في هذا المجال، إلى جانب بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات أكبر.

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