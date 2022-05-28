هيئة البورصات الأمريكية تدقق بشراء ماسك لأسهم في "تويتر"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس الجمعة، أنها طلبت من إيلون ماسك، تقديم إيضاحات حول أسباب تأخره في الإبلاغ عن شرائه ملايين الأسهم في ”تويتر“، في أحدث الأسئلة المتعلقة بمحاولته المضطربة لشراء المنصة.

وأصبح ماسك مساهما رئيسيا في ”تويتر“ بعد شرائه 73,5 مليون سهم أوائل نيسان/أبريل، وبعد نحو أسبوعين تقدم بعرض للاستحواذ على المنصة.

وتبع ذلك توقيعه صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، لكنه منذ ذلك الحين أعطى إشارات متضاربة حول مدى التزامه بهذه الصفقة.

وطلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من ماسك، في رسالة، شرح سبب عدم كشفه عن زيادة حصته في ”تويتر“ خلال مدة العشرة أيام المطلوبة، خاصة إذا كان يخطط لشراء الشركة.

وقالت الهيئة في رسالتها الى ماسك المؤرخة في 4 نيسان/أبريل، ”يجب أن يتناول ردك من بين أمور أخرى تصريحاتك العامة الأخيرة على منصة تويتر حول تويتر، بما في ذلك تلك التي تتساءل عما إذا كان تويتر يلتزم بصرامة بمبادئ حرية التعبير“.

ولم يرد ماسك، ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على طلب للتعليق بشكل فوري.

ويستخدم رئيس شركة تيسلا منصة ”تويتر“ بشكل منتظم لإطلاق تغريدات مثيرة للجدل تتعلق بقضايا أو شخصيات عامة، وأحيانا مجرد ملاحظات مزاجية.

وهو خاض مواجهات سابقا مع سلطة البورصات الفدرالية التي اتخذت إجراءات صارمة بحقه لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة مزعومة عام 2018، لجعل تيسلا شركة خاصة باءت بالفشل.

ويواجه ماسك أيضا دعوى قضائية رفعت ضده هذا الأسبوع، تتهمه بخفض سعر سهم ”تويتر“ من أجل فتح كوة لنفسه للهروب من عرض الشراء الذي قدمه، أو خلق مساحة للتفاوض على خفض السعر.

وبحسب الدعوى فإن رئيس شركة تيسلا الملياردير، نشر تغريدات وأدلى بتصريحات تهدف إلى إثارة الشكوك حول الصفقة التي عصفت بمنصة التواصل الاجتماعي لأسابيع.

والدعوى التي رفعها يوم الأربعاء الماضي، وليام هيريسنياك، وهو مساهم في ”تويتر“ من ولاية فرجينيا، تسعى للحصول على صفة الدعوى الجماعية وتطلب من محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو التصديق على الصفقة ومنح المساهمين التعويضات التي يسمح بها القانون.

وقال ماسك، قبل أيام، إن محاولته شراء ”تويتر“ لن تستمر إلا إذا حصل على دليل على عدد الحسابات الوهمية في المنصة، ما زاد من عدم اليقين المحيط بالصفقة.