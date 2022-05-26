ماسك يرفع مساهمته المباشرة في تويتر إلى 33,5 مليار دولار

رفع إيلون ماسك المبلغ الذي جمعه مباشرة مع شركائه لشراء ”تويتر“ إلى 33,5 مليار دولار، مخفضا بذلك قيمة القروض التي سيستدينها من المصارف.

وبعد الإعلان، ارتفع سهم ”تويتر“ في المبادلات بعد إغلاق وول ستريت بنسبة تجاوزت 5%، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وكان ماسك الذي يرأس شركة ”تيسلا“ للسيارات الكهربائية، تقدم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25,5 مليار دولار إلا أنه خفضها إلى 13 مليار دولار، على ما جاء في وثيقة سجلت الأربعاء لدى الهيئة الضابطة للأسواق المالية (SEC) ما يخفض العبء المالي بشكل كبير.

ومطلع أيار/ مايو، التزم مساهمون حاليون في ”تويتر“ إشراك أسهمهم في العملية والبقاء في رأسمال الشركة، وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول في البورصة.

وتسهم قيمة أسهمهم تاليا في خفض المبلغ الذي ينبغي على ماسك تأمينه.

وأعلن ماسك مؤسس شركة ”سبايس إكس“ لصناعات الفضاء أيضا، الأربعاء، أنه تلقى التزامات مباشرة أخرى سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الشراء، بمعدل 6,25 مليار دولار إضافية.

ولم يحدد ماسك ما إذا كانت هذه المبالغ مصدرها أمواله الخاصة كليا أو جزئيا، أم أن مستثمرين آخرين انضموا إليه.

وكان حجم القروض الأساسية أثار قلق محللين؛ لأنها كانت تستند إلى أسهم تيسلا وتقيم ارتباطا مع شركة صناعة السيارات؛ الأمر الذي لم تحبذه الأسواق.

ومنتصف الشهر الحالي، قال ماسك، إنه علق عرضه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة ”تويتر“ مؤقتًا، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية.

وقال ماسك في تغريدة ”صفقة ”تويتر“ معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات، التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها/ الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين“، حسب ما أوردت ”رويترز“.

وكانت الشركة قدرت هذا الشهر أن الحسابات غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميّا، الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم في الربع الأول.

وقال ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، إن إحدى أولوياته ستكون إزالة ”برامج البريد غير المرغوب“ فيه عن المنصة.

يشار إلى أن ”تويتر“، أعلنت، مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين وتعليق جميع التعيينات غير الضرورية في خضم عملية شراء إيلون ماسك للمجموعة.

وأكدت متحدثة باسم المجموعة لوكالة ”فرانس برس“، أن مسؤول الاستهلاك كايفون بيكبور ومسؤول المنتجات المدرة للدخل بروس فالك ”غادرا تويتر“.