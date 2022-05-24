تطعيم جدري القرود

إلهام الفضالة

محمد بن سلمان

حسام وشيرين

رهف ومروج

سفارة قطر بباريس

هونغ مين سون

بيب غوارديولا
أظهر المزيد

اقتصاد

تويوتا تخفض إنتاجها عالميا 100 ألف سيارة في يونيو‎‎
تاريخ النشر: 24 مايو 2022 6:57 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2022 7:10 GMT

تويوتا تخفض إنتاجها عالميا 100 ألف سيارة في يونيو‎‎

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في يونيو حزيران بسبب نقص أشباه

+A -A
المصدر: رويترز

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في يونيو حزيران بسبب نقص أشباه الموصلات.

ولم تغير الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9.7 مليون سيارة حول العالم بحلول مارس آذار 2023.

وأعلنت الشركة أيضا عن تعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إغلاق كوفيد-19 في شنغهاي. وسيؤثر التعليق إجمالا على 16 خطا في عشرة مصانع في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

وقالت تويوتا إنها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا في المتوسط من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، مضيفة أن نقص الرقائق وتفشي وكوفيد-19 وعوامل أخرى ”تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play