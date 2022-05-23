"Mс" بديل "ماكدونالدز" في روسيا

قالت صحيفة إزفيستيا الروسية نقلا عن مصدر لم تسمه إن ”Ms“ الاسم الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا.

وأضاف المصدر أن أسماء الأطباق سوف تكون أقرب ما يمكن إلى قائمة ماكدونالدز الكلاسيكية.

وأكد أن الشركة الأمريكية لديها فرصة لشراء أصولها من جديد في غضون سنوات.

والأسبوع الماضي أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز انسحابها من السوق الروسية بعد أكثر من 30 عاما من العمل في روسيا وأنها بدأت عملية ببيع أعمالها.

وأشارت في بيان، إلى أنها تنوي بيع الأصول إلى رجل أعمال روسي، والذي لن يتمكن من استخدام اسم وشعار ماكدونالدز ولائحة طعام السلسلة.

وقالت صحيفة إزفيستيا، اليوم الاثنين، إنه تم الاستحواذ على حوالي 600 فرع من مطاعم ماكدونالدز من قبل شريك الشركة ألكسندر جوفو.

ويعمل رجل الأعمال جوفور مع ماكدونالدز منذ ما يقرب من 10 سنوات، ويملك 25 فرعا، بموجب عقد امتياز.

وفي وقت سابق تعهد جوفور بدفع رواتب الموظفين في جميع المناطق حتى يتم إبرام الصفقة نهائيا.

وكلف الإغلاق المؤقت لفروع ماكدونالدز في روسيا والتي يبلغ عددها 847 فرعا نحو 50 مليون دولار شهريا حسب الشركة.