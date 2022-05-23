"بروج أبوظبي" تحدد سعر الاكتتاب وتستقطب 7 مستثمرين أساسيين

قالت شركة بروج للبتروكيماويات ومقرها أبوظبي اليوم الاثنين إنها حددت سعر الطرح للاكتتاب العام الأولي، الذي يظهر أنها قد تجمع نحو ملياري دولار في الصفقة، وضمنت سبعة مستثمرين أساسيين.

حددت بروج، وهي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبورياليس، سعر الطرح العام الأولي عند 2.45 درهم (0.67 دولار) للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 20 مليار دولار.

وقالت بروج إنها حصلت على التزام إجمالي بنحو 570 مليون دولار من المستثمرين الرئيسيين وهم ”الشركة العالمية القابضة ومجموعة ملتيبلاي وألفا ظبي القابضة والقابضة وصندوق أبوظبي للتقاعد وجهاز الإمارات للاستثمار ومجموعة أداني من الهند“.

وقالت الشركة، التي تستخدم منتجاتها في صناعة السيارات وتعبئة المواد الغذائية، الأسبوع الماضي، إن الطرح يشمل ثلاثة مليارات من الأسهم القائمة تمثل 10 % من رأس المال المصدر.

وتتبع دول الخليج المنتجة للنفط خطى أبوظبي بخطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات عن طريق بيع أسهم في أصول الطاقة معتمدة على ارتفاع أسعار النفط في جذب المستثمرين الأجانب.

وفي الـ 18 من مايو/ أيار الجاري، أعلنت ”بروج“ عن نيتها للطرح في السوق وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة آنذاك، إن الطرح سيتألف من ثلاثة مليارات سهم قائم تقريبا، تمثل 10% من رأس المال المصدر للشركة، وفق ”رويترز“.

وأضافت في وثيقة الطرح أن الاكتتاب في أسهم بروج سيبدأ في 23 مايو/ أيار ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه للمستثمرين الأفراد وحتى 30 مايو/ أيار للمؤسسات الاستثمارية.

وتتوقع الشركة أن أسهمها سيسمح بتداولها في سوق أبوظبي في الثالث من يونيو/ حزيران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، سلطان بن أحمد الجابر: ”يعتبر هذا الطرح الرابع لإحدى الشركات التابعة لأدنوك في السوق، وذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا لخلق القيمة وتحقيق النمو الذكي، حيث تواصل أدنوك جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصولها المتكاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتسويق والتصنيع، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وأبوظبي“.

وتخطط ”بروج“ لدفع حصص أرباح للمساهمين مرتين سنويا، وتعتمد قدرتها على دفع حصص الأرباح على عدد من العوامل مثل خططها للإنفاق الرأسمالي وأحوال السوق.

وللعام المالي 2022، تخطط ”بروج“ لدفع حصص أرباح بقيمة 325 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول وحصص أرباح قيمتها 650 مليون دولار في مارس/ آذار العام القادم.

وللعام المالي 2023، قالت الشركة إنها ”تخطط لأن تدفع للمساهمين توزيعات أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار“.

وأضاف الجابر :“من خلال طرح بروج واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بالاستحواذ على نسبة 25% من أسهم شركة بورياليس، تستعد أدنوك للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات خلال العقود القادمة الذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي“.