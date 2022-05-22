بسعر مرتفع نسبيا.. الكشف عن مواصفات AirPods Pro 2

تستعد شركة آبل لإطلاق الجيل الثاني من سماعات ”أير بودز برو“ التي ستكون بسعر أعلى من سابقتها بخمسين دولار.

ووفقا لمنشور عبر مدونة، LeaksApplePro المهتمة بأخبار إصدارات آبل، قالت إن السماعات قد تطلق ضمن إحدى الفعاليات في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ألمح تقرير المدونة أن AirPods Pro 2 ستكون ”أكبر ابتكار في عالم سماعات الأذن اللاسلكية منذ طرح AirPods الأصلية في عام 2016.“

واستعرضت المدونة أن من أهم مميزات السماعات الجديدة، جودة الصوت العالية وثبات الصوت، كما يشاع أيضًا وفقما شرح تقرير المدونة أنه ممكن ”بفضل برنامج ترميز جديد، وتصميم خال من الجذوع الميزة للشكل العادي للأيربودز، وتكنولوجيا أحدث في إلغاء الضوضاء“.

وقالت المدونة، إن التصميم الجديد مثير للاهتمام ويتوافق مع التسريبات الأخرى التي تشير إلى أن آبل حريصة على إزالة قصبة السماعة التي تخرج من الأذن.

ومن المتوقع أن يكون الكشف عن الإصدار الجديد من أيربودز برو من خلال بيان صحفي وفعالية خاصة على نطاق محدود من الحاضرين، كما فعلت آبل مع أول إصداراتها من آيربودز.

وقد يصل سعر الجهاز، الذي قد يتوفر باللون الأبيض بشكل أساسي إلى 299 دولارا.

واللون الأبيض هو اللون المعتاد لدى سماعات آبل، إنما سعرها تلك المرة هو المفاجأة إذ إنها تفوق الإصدار الأول من وهو AirPods Pro 1 بخمسين دولارا.

يذكر أن آبل قدمت الجيل الثالث من أير بودز بتكلفة فقط 179 دولارًا مزودة بعلبة الشحن اللاسلكي، أي أقل بعشرين دولارًا من الجيل الثاني مع علبة الشحن اللاسلكي.

لذلك، فإن فكرة أن ترفع آبل السعر 50 دولارا مرة واحدة هو أمر مفاجئ نوعا ما.

وأشارت تقارير إلى أن سعر الجيل الثاني من آير بودز قد انخفض خلال الفترة الحالية إلى 129 دولارًا، وتعتبر مبيعاتها هي الأقوى حاليا وذلك بعد استفتاءات للرأي من العملاء نتج عنها لجوؤهم لشراء الإصدار الأقل سعرا من السماعات.

وفي حالة إطلاق، آبل أير بودز برو 2 لن تبقي الشركة على الاستمرار في إصدار الجيل السابق من السمعات حتى تقلل من تشتت المشترين، حيث ستتنوع خيارات آبل آير بودز بين طرازات الجيل الثاني والثالث من AirPods، وAirPods Max وAirPods Pro 2 الجديدة تماما.