إلغاء اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات "دبي العالمية"

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، مرسوما بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات تسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

وكانت المجموعة الحكومية في قلب أزمة ديون دبي في أعقاب الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد.

وفي يونيو حزيران 2020 قالت مؤسسة دبي العالمية، التي أعادت هيكلة ديون بقيمة 23.5 مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية، إنها سددت الدفعة النهائية للدائنين وقيمتها 8.2 مليار دولار.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لحاكم دبي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء الإمارات: ”تستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022، على أن تُحال جميع الدّعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بحُكم بات خلال المُهلة المُشار إليها إلى المحاكم المُختصّة“.