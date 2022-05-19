بلومبيرغ: اتفاق ماسك لشراء تويتر لقاء 44 مليار دولار يمضي كالمتوقع

ذكر مراسل لبلومبرغ نيوز على تويتر، اليوم الخميس، أن مسؤولين تنفيذيين في تويتر أبلغوا الموظفين بأن اتفاق إيلون ماسك، رئيس تسلا التنفيذي، لشراء شركة التواصل الاجتماعي يمضي كالمتوقع ولن يُعاد التفاوض على السعر.

وتواترت الأحداث بشكل سريع، يوم الثلاثاء، حيث كانت البداية بمطالبة ماسك بضرورة بدء تحقيق دقيق في بيانات شركة تويتر الرسمية في ما يتعلق بعدد الحسابات الوهمية على شبكتها الاجتماعية، حيث قام بعمل إشارة إلى الحساب الرسمي لهيئة تنظيم التداول في البورصة الأمريكية في تغريدة نشرها ردا على اقتراح لأحد متابعيه بضرورة قيام الهيئة بإجراء تحقيق رسمي في حقيقة أرقام مستخدمي تويتر.

يُذكر أن باراج أجراوال، مدير تويتر التنفيذي، خرج في وقت سابق ليعبر عن الاستراتيجيات التي تتبعها الشبكة طوال السنوات الماضية، وذلك في صورة 11 تغريدة شرح خلالها أن الشركة تقوم بتحليل كافة الحسابات الشخصية على متن منصتها، من خلال النظر والتدقيق في بيانات عامة وخاصة متعلقة بتلك الحسابات، للتأكد إذا كانت تلك الحسابات لبشر حقيقيين أم أنها حسابات روبوتية مزيفة.

وكان أجراوال قد دافع عن أن الحسابات المزيفة على المنصة تشغل نسبة أقل من 5%، وذلك وفقا لاختبارات المنصة الدورية طوال الفترات الفصلية الأربعة الماضية، إلا أن إيلون ماسك يرى أن النسبة الحقيقية قد تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف النسبة المعلنة، وقد سخر من تغريدات ”أجراوال“ في رده بتغريدة واحدة مكونة من رمز تعبيري ”إيموجي“.

كذلك شهد الثلاثاء الماضي استقالة 3 مديرين داخل المنصة الاجتماعية، وهم إليا براون نائب رئيس قطاع تطوير المنتجات في الشركة، وكاترينا لاين نائب رئيس قطاع الخدمات في الشركة، وماكس شميسر رئيس قطاع علوم البيانات في الشركة، وفقا لما نشره موقع بلومبرج الإخباري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تويتر أن الاستقالات الثلاث جاءت بناء على قرار شخصي اتخذه المديرون بمطلق الحرية، دون ضغط من جانب إدارة تويتر، وبالتأكيد ذلك على عكس إقالة كيفون بيكبور مدير قطاع منتجات المستخدمين، وبروس فلاك مدير قطاع مزايا وخدمات تحقيق الأرباح، اللذين أجبرهما مدير تويتر على التنحي عن منصبيهما.