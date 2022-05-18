أدنوك وبورياليس تخططان لبيع 10% من أسهم "بروج"

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشريكتها النمساوية للكيماويات ”بورياليس“، لطرح عام أولي لمشروعهما المشترك ”بروج“ للبتروكيماويات.

وأعلنت ”بروج“، وهي شركة متخصصة في اللدائن البلاستيكية، في وقت مبكر يوم الأربعاء، عن نيتها للطرح في السوق وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال مصدران مقربان من الصفقة، إن قيمة الشركة قد تكون 20 مليار دولار، ما يعني أن حجم الطرح قد يبلغ ملياري دولار.

وأحجمت أدنوك عن التعقيب على تقييم بروج.

وقالت الشركة، التي تُستخدم منتجاتها في السيارات وتعبئة المواد الغذائية بين أشياء أخرى، إن الطرح سيتألف من ثلاثة مليارات سهم قائم تقريبا، تمثل 10% من رأس المال المصدر للشركة.

وأضافت، في وثيقة الطرح، أن الاكتتاب في أسهم بروج سيبدأ في 23 أيار/ مايو ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه للمستثمرين الأفراد وحتى 30 مايو /أيار للمؤسسات الاستثمارية.

وتتوقع الشركة أن أسهمها سُيسمح بتداولها في سوق أبوظبي في الثالث من يونيو/ حزيران.

وقال سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك ”يعتبر هذا الطرح الرابع لإحدى الشركات التابعة لأدنوك في السوق، وذلك في خطوة جديدة ضمن إستراتيجيتنا لخلق القيمة وتحقيق النمو الذكي“.

وأضاف أن الشركة ”تواصل جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصولها المتكاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتسويق والتصنيع، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وأبوظبي“.

وتخطط بروج لدفع حصص أرباح للمساهمين مرتين سنويا، وتعتمد قدرتها على دفع حصص الأرباح على عدد من العوامل مثل خططها للإنفاق الرأسمالي وأحوال السوق.

وللعام المالي 2022، تخطط بروج لدفع حصص أرباح بقيمة 325 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر وحصص أرباح قيمتها 650 مليون دولار في مارس/ آذار العام القادم.

وللعام المالي 2023، قالت الشركة إنها تخطط لأن تدفع للمساهمين توزيعات أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار.

وأضاف الجابر ”من خلال طرح بروج واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بالاستحواذ على نسبة 25% من أسهم شركة بورياليس، تستعد أدنوك للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات خلال العقود القادمة والذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي“.