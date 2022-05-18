صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري حصة 5% في نينتندو

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 5.01% من أسهم شركة نينتندو، إذ يسعى الصندوق السيادي لزيادة استثماراته في قطاع ألعاب الفيديو الياباني.

وأفاد بيان، أن شراء الحصة في نينتندو ومقرها كيوتو في اليابان غرضه استثماري، ويأتي بعد أن اشترى الصندوق حصصا في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.

والصندوق، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستثمر رئيسي في صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك، وتبلغ أصوله مئة مليار دولار، كما يستثمر بشكل مستقل في إطار خطة الأمير محمد لإحداث تحول في الاقتصاد السعودي.

واشترى الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار، كذلك حصة في شركة أكتيفيشن بليزارد، ناشرة لعبة ”كول أوف ديوتي“، التي قالت مايكروسوفت في يناير كانون الثاني إنها ستشتريها.

وأسس الصندوق شركته الخاصة لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية وهي سافي جيمينج.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن إطلاق الشركة السعودية للقهوة، وذلك بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل.

وقال الصندوق، في بيان، إن الشركة تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطنا رئيسيا لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالميا.

وأضاف الصندوق، أن الشركة السعودية للقهوة تسعى لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاع القهوة في المملكة، والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنويا.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية للقهوة تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعا إستراتيجيا وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

وستعمل الشركة السعودية للقهوة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بدءًا من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل في القطاع، والمساهمة في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية.