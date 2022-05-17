إيلون ماسك يحذر من فشل صفقة شراء "تويتر"

قال الملياردير إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، إن عرضه لشراء شبكة ”تويتر“ لا يمكن أن يمضي قدمًا ما لم يقدم الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال دليلًا على تقديره بأن أقل من 5٪ من المستخدمين هم حسابات روبوت أو بريد عشوائي.

ويعتقد المحللون أن ماسك يستخدم مزاعم بأن قاعدة مستخدمي ”تويتر“ لديها عدد أكبر من الروبوتات مما تدعي الشركة بهدف التراجع عن الصفقة أو التفاوض على سعر أقل، خاصة بعد أن انخفض سعر سهم ”تويتر“ وسط تراجع أوسع في السوق.

وردًا على مقال أشار إلى أنه ربما يبحث عن صفقة أفضل، غرد ماسك قائلا، إن ”20٪ من الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي، أي 4 أضعاف ما تدعي الشركة يمكن أن تكون أعلى بكثير“، بحسب موقع ”أكسيوس“ الأمريكي الذي أورد تغريدة ماسك.

وأضاف ماسك: ”استند عرضي إلى دقة إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصة على ”تويتر“ وبالأمس، رفض الرئيس التنفيذي لـ ”تويتر“ علنًا إثباتا بنسبة أقل من 5٪، لذا لا يمكن المضي قدمًا في هذه الصفقة حتى يفعل ذلك“.

ولفت الموقع إلى أن ماسك بدا وكأنه يتراجع علنًا عن عرضه الأولي للاستحواذ على ”تويتر“ بقيمة 44 مليار دولار منذ يوم الجمعة، عندما غرد بأن الصفقة ”معلقة مؤقتًا“، إذ سعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول حسابات البريد العشوائي للمنصة.

ونادرا ما يتم التوصل إلى صفقات بهذا الحجم والشهرة بشكل علني بهذه الطريقة الغريبة، وفقا للموقع الذي أشار إلى أن سمعة ماسك ”بالعفوية والجرأة“ صدمت الكثير من المراقبين في هذه المرحلة.

وأمس الإثنين، كتب أغراوال سلسلة رسائل مطولة على ”تويتر“ دافع فيها عن سياسة البريد العشوائي للشركة وشرح كيفية تعاملها مع المشكلة.

وأشار الموقع إلى تصريحات لماسك رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية أمس الإثنين قال فيها، إن ”إبرام صفقة شراء تويتر بسعر أقل غير مستبعد“، مضيفا أن ماسك واصل التعبير عن شكوكه بشأن تقدير الشركة للبريد العشوائي والحسابات المزيفة.