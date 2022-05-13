ماسك يُعلن تعليق صفقة "تويتر" بصورة مؤقتة

قال أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إنه علق عرضه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة ”تويتر“ مؤقتًا، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية.

وقال ماسك في تغريدة: ”صفقة ”تويتر“ معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات، التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين“، حسبما أوردت ”رويترز“.

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي 17.7% إلى 37.10 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، وهو أدنى مستوى له منذ أن كشف ماسك عن حصته في الشركة في أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي، ثم قدم عرضا وصفه بأنه ”الأفضل والأخير“ للاستحواذ عليها مقابل 54.20 دولار للسهم.

وكانت الشركة قد قدرت هذا الشهر أن الحسابات غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميًا، الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم في الربع الأول.

وقال ماسك، وهو والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، إن إحدى أولوياته ستكون إزالة ”برامج البريد غير المرغوب“ فيه عن المنصة.

يشار إلى أن ”تويتر“، أعلنت أمس الخميس، مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين وتعليق جميع التعيينات غير الضرورية في خضم عملية شراء إيلون ماسك للمجموعة.

وأكدت متحدثة باسم المجموعة لوكالة ”فرانس برس“، أن مسؤول الاستهلاك كايفون بيكبور ومسؤول المنتجات المدرة للدخل بروس فالك ”غادرا تويتر“.

وفي تغريدة، أكد بيكبور، الذي أشرف خصوصًا على فرق الهندسة والتصميم وخدمة المستعملين أنه ”ليس من اتخذ القرار“.

وأكد أن المدير التنفيذي للمجموعة باراغ أغراوال ”طلب مني المغادرة بعد أن أعلمني أنه يريد أن يأخذ الفريق في اتجاه مختلف“، مشيرًا إلى أنه كان في إجازة أبوة.

إضافة إلى مغادرة هذين المسؤولين، تخطط ”تويتر“ لخفض الإنفاق.

وأضافت المتحدثة: ”اعتبارا من هذا الأسبوع، نعلق غالبية التعيينات والتعويضات، باستثناء المناصب التجارية الحساسة“، مبينة أنه ”سنخفض التكاليف غير المتعلقة بالأجور لضمان مسؤوليتنا وفعاليتنا“.

وكان مجلس إدارة الشبكة الاجتماعية قد قبل عرض الاستحواذ، الذي قدمه إيلون ماسك بقيمة 44 مليار دولار في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

ويريد رجل الأعمال أن يجعل من الشبكة حصنًا لحرية التعبير، مشيرًا على سبيل المثال يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنه مستعد لرفع التعليق الدائم لحساب دونالد ترامب، الذي تقرر إثر الهجوم على مبنى الكابيتول.

وفي ما يتعلق بعمل المجموعة، أشار أيضًا إلى وضع حدّ للمنشورات والتعليقات العشوائية والإعلانات، كما وعد بأن تكون الخوارزميات ”مفتوحة المصدر“ مع تنويع مصادر الدخل دون أن يعلن حتى الآن إستراتيجية شاملة.

وفق صحيفة ”نيويورك تايمز“، ادعى إيلون ماسك في عرض تقديمي للمستثمرين أنه يمكنه زيادة إيرادات الشركة 5 أضعاف بحلول عام 2028، وزيادة إيرادات الاشتراك بشكل كبير ورفع عدد المستعملين النشطين من 217 مليونا في نهاية عام 2021 إلى 931 مليونا عام 2028.

وبعيد الاتفاق مع مجلس الإدارة، أساء ماسك إلى العديد من موظفي الشبكة الاجتماعية عبر سخريته علنا من مسؤولين تنفيذيين فيها.

وقد غرّد حينها باراغ أغراوال دعما لموظفي المجموعة التي تتخذ مقرًا في سان فرانسيسكو، وقال: ”أنا فخور بالأشخاص الذين يواصلون القيام بالمهمة بتركيز وتصميم رغم الضوضاء المحيطة بهم“.