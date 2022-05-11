"مبادلة" الإماراتية تسجل ارتفاعا قياسيا في الدخل في 2021

حققت شركة مبادلة الإماراتية دخلا مرتفعا على نحو قياسي بلغ 122 مليار درهم (33.22 مليار دولار) في 2021، مشيرة إلى ”عائدات استثمار قوية“ وبيع عدد من الأصول وإبرام شراكات جديدة.

وذكر خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان، أن 2021 ”كان أقوى عام مالي في تاريخ مبادلة ومسيرتها الممتدة لعشرين عاما“.

وزاد إجمالي الدخل الشامل لعام 2021 بنسبة 69.4 بالمئة على أساس سنوي. وحققت الشركة إجمالي دخل 72 مليار درهم في 2020.

وذكر البيان، أن ”الأصول التي تديرها مبادلة ارتفعت إلى 1.045 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 894 مليارا في 2020“.

واستثمرت الشركة 125 مليار درهم خلال 2021 في قطاعات مهمة في الإمارات وخارجها تشمل 2.5 مليار درهم في سيتي فايبر، أكبر منصة مستقلة لنشر شبكة الألياف الضوئية في بريطانيا.

كما وسعت أيضا شراكة قائمة مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي.بي آي فرانس) بمبلغ قيمته أربعة مليارات يورو للاستثمار في تطوير شركات فرنسية.

ومبادلة هي ثاني أكبر صندوق سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها نحو 700 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادلة في نهاية مارس/ آذار الماضي، إن الشركة أوقفت استثماراتها في روسيا التي تمثل أقل من واحد بالمئة من محفظة أعمالها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وفي 2021 أدرجت مبادلة شركة جلوبال فاوندريز لأشباه الموصلات في البورصة لتصل القيمة السوقية للشركة إلى قرابة 26 مليار دولار في واحدة من أكبر عمليات الطرح في الولايات المتحدة خلال العام الماضي. ووفقا لبيانات ”رفينيتيف أيكون“ لا تزال مبادلة تملك حصة 88 بالمئة من الشركة.

وقال المبارك ”مع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو“.

وأعلنت الشركة تحقيق عائد تراكمي لمدة خمس سنوات بنسبة 12.2 بالمئة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت شركة ”مبادلة“، عن توقيع اتفاقية لاستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة.

وقالت مبادلة حينها، إنها ”وقعت اتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، تلتزم بموجبه دولة الإمارات باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني كجزء من شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، والتي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار“.