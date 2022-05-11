بريطانيا.. عرض موقف سيارة مثير للدهشة بسعر خيالي (صور)

عرضت وكالة عقارات بريطانية مساحة ضيقة جدا والتي بالكاد تكون مناسبة لركن سيارة واحدة، للبيع مقابل 85 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل ( 104804 دولارات أمريكية).

وقالت وكالة ”نيكولاس فان باتريك“ في العاصمة لندن في إعلان نشرته على البوابة العقارية عبر الإنترنت ”رايتموف“ : ”يوجد في الموقف بوابتان آليتان يتم تشغيلهما بواسطة مفتاح للتحكم عن بعد، ونظام كاميرات مراقبة، ما يجعله آمنا“.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن مساحة موقف السيارة المعروضة للبيع يبلغ عرضها نحو مترين فقط، وهي محصورة بين جدارين يصل ارتفاعهما إلى 5 أمتار ونصف المتر.

ورغم ذلك، فإن متوسط عرض السيارات في المملكة المتحدة يبلغ 1.82 متر، ما يعني أن المشتري قد يضطر عند إيقاف سيارته بداخل هذا الموقف التسلق من فتحة سقف السيارة للخروج منها.

ويأتي الارتفاع الخيالي لسعر موقف السيارات هذا، لوقوعه في واحدة من أكثر مناطق لندن فخامة، حيث يقع في مكان مخصص لوقوف السيارات بين قصر روتلاند جيت وطريق إنيسمور ميوز، وعلى بعد 250 مترًا فقط من متجر هارودز في الحي الراقي نايتسبريدغ.

وعبر العديد من صائدي العقارات عن ذهولهم من السعر المرتفع للمرآب بالرغم من ضيق مساحته، والتي ستشكل ضغطاً على المستخدم عند ركن سيارته والخروج منها.

وتفاعل العديد منهم مع إعلان البيع.

وقالت كاثي جراوني ’لا يمكن عكس اتجاه السيارة في هذه المساحة دون استخدام المرايا الجانبية“.

بينما تساءل ليام أوتول ”هل يمكن بالفعل الخروج من السيارة عندما تكون متوقفة؟“.

وكانت وكالة العقارات ”نيكولاس فان باتريك“ أدرجت مسبقا، أغلى مكان لوقوف السيارات على موقعها الإلكتروني للبيع، بسعر 350 ألف جنيه إسترليني، نحو (431729 دولارا أمريكيا)، والذي تبلغ مساحته 3.18 × 6.30 متر، ويقع أيضا في حي نايتسبريدغ، ويعتبر أغلى من العديد من المنازل المنفصلة الصغيرة في لندن.

ويشهد الطلب على شراء أماكن وقوف السيارات في لندن ارتفاعا مستمرا، ولا سيما بين مالكي السيارات الباهظة الثمن والتي تحتاج إلى حمايتها من السرقة.

ولا تعتبر لندن المكان الوحيد المتأثر بأماكن وقوف السيارات باهظة الثمن، فقد تم طرح مساحة واحدة للبيع أخيرا في مقاطعة ديفون البريطانية، بسعر بلغ 100 ألف جنيه إسترليني، (نحو 123 ألف دولار أمريكي).