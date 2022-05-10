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اقتصاد

أبل تُوقف إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عامًا من إطلاقه
تاريخ النشر: 10 مايو 2022 20:07 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2022 20:25 GMT

أبل تُوقف إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عامًا من إطلاقه

ستوقف شركة أبل إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عامًا من إطلاق الأجهزة التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة، ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم. وقالت

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المصدر: رويترز

ستوقف شركة أبل إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عامًا من إطلاق الأجهزة التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة، ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم.

وقالت أبل في منشور على مدونة، اليوم الثلاثاء، إن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوافرًا حتى نفاذ المعروض.

ومنذ إطلاقه، في العام 2001، واجه آيبود سيلا من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.

وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن- آيبود تاتش- في العام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون.

وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في العام 2015.

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