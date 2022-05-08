الحكومة الجزائرية تجيز للناقلة الوطنية شراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة

منح مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، شركة الخطوط الجوية الجزائرية موافقة لشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة، خاصة نحو بلدان أفريقية وآسيوية، وفق بيان للمجلس نقلته وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الرسمي للبلاد.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أنهت وزارة النقل المرحلة الأولى من مخطط إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الشق المتعلق بإنشاء فرع الصيانة التقنية وفرعي الإطعام والشحن، من أصل مخطط يتضمن 7 محاور، يمتد حتى عام 2024 وينتهي بتجديد الأسطول بمبلغ 250 مليار دينار (ما يقارب 2 مليار دولار) لاقتناء 30 طائرة جديدة.

وحسب وثيقة سابقة نشرتها صحيفة ”الشروق“ المحلية، فإن إدارة الخطوط الجوية الجزائرية حصلت من السلطات العمومية على رخصة امتياز للأراضي التي ستحتضن قاعدة الصيانة لمدة 65 عامًا.

ويظهر مخطط التطوير وإعادة الهيكلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه سيجري تقليص نفقات التسيير والاستغلال وإعادة تنظيم شبكة الوجهات الوطنية والدولية، إلا أن هذه المراحل بقيت معطلة خصوصًا في ظل استمرار جائحة كورونا وتقلص كبير في نشاط الشركة خلال الفترة الماضية.

كما تضمن المخطط أيضا، إعادة النظر في شبكة التوزيع للخطوط الجوية الجزائرية بالخارج، من خلال تقليص عدد من الوكالات والموظفين العاملين بها أيضًا، لكن هذه المرحلة بقيت معطلة في ظل استمرار جائحة كورونا.

وبخصوص تجديد وتطوير أسطول الخطوط الجوية الجزائرية ورد ضمن المخطط، أن آجاله تنتهي في 2024، بقيمة مالية تقدر بـ 250 مليار دينار ما يقارب 2 مليار دولار.

ولفت مخطط التطوير إلى أن تجديد الأسطول سيكلل باقتناء 30 طائرة جديدة دون الخوض في تفاصيلها (الحجم والسعة).

وتمتلك الخطوط الجوية الجزائرية حاليا 55 طائرة، منها 8 طائرات من الحجم الكبير من نوع ”إير باص-أ- 330“ بطاقة 263 راكبا، و25 طائرة من نوع بوينغ 737/800 بطاقة ما بين 148 و162 راكبا، وطائرتين من نوع بوينغ 737/700 بطاقة 112 راكبا، و5 طائرات بوينغ 737/600 بطاقة 101 راكب، و15 طائرة ”أ.تي.أر“ بطاقة 66 راكبا، إضافة إلى الطائرة رقم 56 من نوع ”هيركوليس 100-30“ مخصصة للشحن، وفق نفس المصدر.