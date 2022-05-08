بعد أزمة تكدس المعتمرين.. مطارات جدة تعفي طرابزوني وتكلف أبوعبادة خلفا له

أعفت شركة مطارات جدة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، رئيسها التنفيذي ريان طرابزوني من منصبه وكلفت رئيسا تنفيذيا جديدا بدلا منه، بعد أزمة تكدس المعتمرين في المطار خلال الأيام الماضية.

وقالت الشركة في بيان، مساء أمس السبت، إن مجلس المديرين في شركة مطارات جدة قرر تكليف أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة ليقوم بإدارة الشركة.

وجاء القرار بعد اجتماع استثنائي لمجلس المديرين نوقشت خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية، والحلول اللازمة، بحسب البيان.

وراجت أنباء إقالة طرابزوني في الأيام الماضية بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، لعدد كبير من المعتمرين الذين يفترشون الأرض بعد تأخر رحلاتهم لفترات طويلة.

وأعقب انتشار تلك المقاطع، وتقارير إعلامية نشرتها القنوات التلفزيونية والصحف عن أزمة المطار، انتقادات واسعة للمسؤولين عن المطار الذي يعد الوجهة الرئيسة للحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة بسبب قربه من مكة المكرمة.

كما وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، يوم الخميس الماضي، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب عدم انتظام بعض الرحلات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع.

ولم يتضح إن كان إعفاء طرابزوني مرتبطا بتحقيق تلك اللجنة، لكن شركة مطارات جدة قالت إن الرئيس التنفيذي الجديد يتمتع بخبرات متعددة تمتد لأكثر من 28 عامًا، تقلَّد خلالها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

وكان ريان طرابزوني عيّن في منصبه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة في يونيو/حزيران 2021، وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1997 من جامعة الباسيفيك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول وسائل إعلام محلية، بينها قناة ”الإخبارية“ الحكومية، إن أزمة تكدس المسافرين في المطار بدأت بالحل، وإن رحلات المعتمرين بدأت بالتتابع ليختفي التكدس الذي حصل في الصالة الشمالية للمطار في الأيام الماضية.