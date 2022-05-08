شركة IBM التقنية الأمريكية تعين السعودية ديما العذل بمنصب رفيع

عينت شركة ”IBM“ الأمريكية المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التقنيات الناشئة على مستوى العالم، الأكاديمية السعودية ديما العذل في منصب قيادي جديد بالشركة الأم التي انضمت لها سابقاً.

وكشفت خبيرة التقنية السعودية عن منصبها الجديد عبر تغريدة في تويتر قائلةً: ”لله الحمد والمنّة.. أُكمِلُ اليوم مسيرتي المهنية في شركة @IBMبتولي منصب المسؤولة التنفيذية للعملاء والحسابات الاستراتيجية – Critical Accounts Executive – على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا .. راجية من الله التوفيق لأداء مهامي بما يعكس صورة مُشرِّفة عن وطني ..“.

وقدمت الشركة التقنية التي يعمل في فروعها بالعالم قرابة 350 ألف موظف، تهنئتها للعذل عبر تويتر أيضاً، بجانب عدد كبير من مواطنيها، وبينهم نخب من مختلف التخصصات والقطاعات.

وتتسلم العذل منصبها الجديد بعد نحو عام من تعيينها قائدة لتطوير الأعمال للبيانات والذكاء الاصطناعي في شركة IBM الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قدمت إليه من فرع الشركة في المملكة، حيث عملت هناك في الإدارة الاستراتيجية بالشركة.

وتحمل خبيرة التقنية السعودية شهادة دكتوراة في علوم الحاسب من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، وماجستير في علوم الحاسب عام 2005 من جامعة الملك سعود، وبكالوريوس في عام 2000 من الجامعة ذاتها.

وتتضمن مسيرتها المهنية العديد من المحطات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة وخارجها، وبينها تعيينها من قبل مجلس الوزراء السعودي لتشغل عضوية ”اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات“ ممثلة لمؤسسات القطاع الخاص منذ عام 2020.

وعملت العذل في مجال التدريس الجامعي بتخصصها في جامعتي اليمامة والملك سعود ومعهد الإدارة العامة.

كما تم اختيار الدكتورة العذل ضمن قائمة مجلة ”فوربس“ للنساء الأكثر تميزا في مجال الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين.

وتشغل سعوديات أخريات، مناصب قيادية في شركات تقنية عالمية، وبينهن سمر سلطان التي تعمل في ”فيسبوك“ من إيرلندا.

وتأسست شركة IBM الأمريكية في العام 1924، وتعد من أكبر شركات التقنية في العالم، ويرتبط اسمها بإنتاج الحواسيب الكبيرة، وتطوير لوحة مفاتيح الحواسيب لتبدو بشكلها الحالي.