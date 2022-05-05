الوليد بن طلال مادحا ماسك: سيكون "قائدا ممتازا" لتويتر

قال المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم الخميس، إن رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، سيكون ”قائدا ممتازا“ لموقع تويتر.

وكتب الوليد في تغريدة على تويتر: ”من الرائع التواصل معك صديقي الجديد @إيلون ماسك (..) أعتقد أنك ستكون قائدا ممتازا لتويتر لدفع وتعظيم إمكاناته الكبيرة“.

وأضاف في تغريدة على تويتر: ”أتطلع أنا وشركة المملكة القابضة للاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر الجديد، والانضمام لكم في هذه الرحلة المثيرة“.

وفاز إيلون ماسك، قبل نحو أسبوعين، باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عاما وظهرت كواحدة من أكثر المنتديات نفوذا في العالم، وتواجه الآن سلسلة من التحديات.

وقال ماسك في بيان: ”حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية“.

وصعدت أسهم تويتر حوالي 6 % عقب أنباء الاتفاق.

وينهي الاتفاق مسيرة ”تويتر“ كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013، كما صعدت أسهمها حوالي 6 % عقب أنباء الاتفاق.

ورفض البيت الأبيض، سابقا التعليق على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: ”قلقنا ليس جديدا“، مضيفة أن ”هذه المنصات بحاجة لأن تخضع للمحاسبة“.

ومضت تقول: ”تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة“، لكنها استدركت قائلة إن ”البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية“.