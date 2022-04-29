بسبب انتقادات ماسك.. الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" يواجه غضب الموظفين

سعى الرئيس التنفيذي لشركة ”تويتر“ باراج أجراوال، إلى تهدئة غضب الموظفين، يوم الجمعة، خلال اجتماع على مستوى الشركة، حيث طالب الموظفون بإجابات حول كيفية تخطيط المديرين للتعامل مع التخارج الجماعي المتوقع بسبب إيلون ماسك.

وجاء الاجتماع بعد أن انتقد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الذي أبرم صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي، مرارًا وتكرارًا ممارسات الإشراف على المحتوى في ”تويتر“، ومسؤولة تنفيذية رفيعة معنية بوضع سياسات الخطاب والسلامة.

وفي الاجتماع الداخلي، الذي استمعت إليه ”رويترز“، قال مسؤولون تنفيذيون إن الشركة ستتابع معدل تناقص الموظفين يوميًا، لكن من السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر صفقة الاستحواذ مع ماسك على الاحتفاظ بالموظفين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن ”ماسك“ أبلغ البنوك التي ستمول الصفقة أنه سيخفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، لكن التخفيضات في التكاليف لا تزال غير واضحة بدقة. وقال أحد المصادر إن ”ماسك“ لن يتخذ قرارات بشأن تخفيض الوظائف قبل أن يصبح مالك تويتر.

ووجّه أحد الموظفين سؤالًا لأجراوال تمت قراءته بصوت عال أثناء الاجتماع، قائلًا: ”لقد سئمت من سماع الحديث عن قيمة المساهمين، والواجب الائتماني، ما هي أفكارك حول الاحتمال الكبير جدًا بأن الكثير من الموظفين سيفقدون وظائفهم بعد إتمام الصفقة؟“

وأجاب أجراوال أن ”تويتر“ تهتم دائمًا بموظفيها، وستواصل القيام بذلك.

وقال: ”أعتقد أن مؤسسة تويتر المستقبلية ستستمر في الاهتمام بتأثيرها على العالم، وعلى عملائها“.

وقال مسؤولون تنفيذيون خلال الاجتماع إن معدل تناقص الموظفين لم يتغير مقارنة بالمستويات التي سبقت أنباء اهتمام ”ماسك“ بشراء الشركة.

وفي الأيام الأخيرة، نشر ماسك على ”تويتر“ انتقادات لكبيرة محامي ”تويتر“، فيجايا جادي المخضرمة في ”تويتر“، والتي تحظى باحترام واسع في وادي السيليكون، وأثار هجوم ”ماسك“ وابلًا من المضايقات عبر الإنترنت التي استهدفتها.

كما قال الموظفون للمديرين التنفيذيين إنهم يخشون أن يؤدي سلوك ماسك غريب الأطوار إلى زعزعة استقرار أعمال“ تويتر“، وإلحاق الضرر بها ماليًا، بينما تستعد الشركة لمخاطبة عالم الدعاية في عرض تقديمي، الأسبوع المقبل، في مدينة نيويورك.

وسأل أحد الموظفين: ”هل لدينا إستراتيجية على المدى القريب حول كيفية التعامل مع المعلنين الذين يسحبون الاستثمار؟“.

وقالت سارة بيرسونيت، كبيرة مسؤولي العملاء في ”تويتر“، إن الشركة تعمل على التواصل بشكل متكرر مع المعلنين، وطمأنتهم ”بأن الطريقة التي نخدم بها عملاءنا لن تتغير“.

وبعد الاجتماع، قال موظف في ”تويتر“ لـ“رويترز“ إنه لا توجد ثقة تذكر فيما يقوله المسؤولون التنفيذيون.

وقال الموظف: ”كلام العلاقات العامة لا يجدي، قالوا لنا ممنوع التسريب، وقوموا بعمل تفتخرون به، لكن لا يوجد حافز واضح للموظفين للقيام بذلك“، مشيرًا إلى أن مكافآت الموظفين غير التنفيذيين تم تحديد سقف لها الآن بسبب هذه الصفقة.

وخلال الاجتماع، حث ”أجراوال“ الموظفين على توقع التغيير في المستقبل في ظل القيادة الجديدة، وأقرَّ بأن الشركة كان يمكن أن تسجل أداءً أفضل على مر السنين.