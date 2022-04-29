بزعم إهمال محاسبي.. أوصياء "إن إم سي" يقاضون "إرنست آند يونغ" في بريطانيا

قال متحدث باسم الشركة التي تتولى الوصاية على شركة ”إن.إم.سي هيلث“، إنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة المحاسبة ”إرنست آند يونغ“ (إي.واي) في المملكة المتحدة، بزعم الإهمال في أعمال قامت بها بين عامي 2012 و2018، للشركة المشغلة للمستشفيات والتي تواجه متاعب.

وواجهت ”إن.إم.سي“، التي كانت مسجلة في لندن، متاعب في 2020 وخضعت للحراسة القضائية، بعد أن أعلنت عن ديون خفية تزيد على 4 مليارات دولار.

وبدأت متاعب الشركة، في أواخر 2019، عندما أثارت شركة ”مادي ووترز“ شكوكًا حول أوضاعها المالية، مما تسبب في انخفاض حادٍ في قيمة سهمها.

وقال متحدث باسم ”الفاريز آند مارسال“، الأوصياء المشتركون على ”إن.إم.سي“، في رسالة بالبريد الإلكتروني ”في إطار تحقيقنا الموسع حول الوضع، نظرنا في دور المحاسبين، وبدأنا الآن في اتخاذ إجراءات قضائية رسمية ضد ”إي.واي“ في المملكة المتحدة، عن إهمال محاسبي فيما يتعلق بعملها مع الشركة بين 2012 و2018″، بحسب ”رويترز“.

وجاء في الرسالة أيضًا: ”باعتبارنا أوصياء، يقع علينا التزام بتعظيم العائدات للدائنين، وهذا الإجراء جزء من تلك الجهود الأوسع نطاقًا“.

وقالت ”إي.واي“ في رسالة بالبريد الإلكتروني: إنها ”على علم بالدعوى القضائية، وإنها ستدافع عن نفسها بقوة“.

وخرجت الأنشطة الرئيسة لشركة ”إن إم سي“، أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات، من الوصاية في أبو ظبي، في 25 مارس/ آذار الماضي، من أجل تشكيل شركة جديدة، وفقًا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.