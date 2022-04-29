ماسك أبلغ بنوكا بأنه سيقلص نفقات "تويتر" ويجني مالا من تغريدات

أبلغ إيلون ماسك، البنوك التي وافقت على المساعدة في تمويل صفقة استحواذه على ”تويتر“ التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، أن بمقدوره تقليص نفقات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة، حسبما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر فإن هذا يأتي ”في إطار محاولات ماسك لخفض التكلفة والتواصل لطرق جديدة للحصول على دخل من التغريدات“.

وأضافت أن ”ماسك قدم مقترحاته للمقرضين لدى محاولته تأمين مبلغ الاستحواذ عبر القروض بعد أيام من تقديمه العرض لـ“تويتر“ في 14 أبريل/ نيسان“.

وشكل تقديم الملياردير الأمريكي للالتزامات المصرفية في 21 أبريل/ نيسان، أمرا حاسما في قبول مجلس إدارة ”تويتر“ للعرض الذي وصفه بأنه ”الأفضل والنهائي“.

وتعين عليه إقناع البنوك بأن ”تويتر“ يمكنها أن تحقق ما يكفي من التدفقات النقدية لسداد أقساط وفوائد الدين الذي يسعى للحصول عليه.

وفي النهاية، تمكن من تأمين قروض تبلغ 13 مليار دولار بضمان ”تويتر“، وأخرى تبلغ 12.5 مليار دولار بضمان أسهمه في ”تسلا“، ووافق على دفع باقي قيمة الصفقة من ماله الخاص.

وقالت المصادر، إن مقترحات ماسك للبنوك شكلت رؤيته أكثر من كونها التزامات قاطعة وإن حجم خفض النفقات الذي سيسعى له بمجرد امتلاكه لـ ”تويتر“ لا يزال غير معروف.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة التي قدمها للبنوك لم تتضمن الكثير من التفاصيل.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن الأمر سري، فيما أحجم ممثل عن ماسك عن التعليق.

وذكرت ”بلومبيرغ نيوز“ أمس الخميس أن ماسك ذكر تحديدا مسألة خفض الوظائف في إطار مقترحاته للبنوك.

وقال أحد المصادر لـ ”رويترز“ إن ”ماسك لن يتخذ قرارا بشأن تسريح موظفين قبل أن يتولى بالفعل زمام ملكية الشركة هذا العام“.

ومضى ”إيلون“ قدما في أمر الاستحواذ دون أن تكون لديه إمكانية للوصول لتفاصيل سرية بشأن أداء الشركة المالي وعدد موظفيها.

وأضافت المصادر أن ”ماسك قال للبنوك إنه يعتزم أيضا استحداث أدوات جديدة لتنمية عائدات الشركة بما يتضمن سبلا جديدة لجني المال من تغريدات تحتوي على معلومات مهمة أو تنتشر على نطاق واسع“.

ومن بين الأفكار التي طرحها لذلك فرض رسوم عندما يريد موقع إلكتروني على الإنترنت اقتباس تغريدة أو نقلها بعد أن نشرها أفراد أو مؤسسات معروفة.