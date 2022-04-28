اقتصاد

مساهمو "أكتيفيجن بليزارد" يوافقون على صفقة استحواذ مايكروسوفت بقيمة 68.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 28 أبريل 2022 18:21 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2022 19:15 GMT

مساهمو "أكتيفيجن بليزارد" يوافقون على صفقة استحواذ مايكروسوفت بقيمة 68.7 مليار دولار

قالت شركة ألعاب الفيديو "أكتيفجن بليزارد"، اليوم الخميس، إن مساهميها وافقوا على عرض شركة مايكروسوفت لشراء الشركة التي أنتجت لعبت كول أوف ديوتي مقابل 68.7 مليار

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المصدر: رويترز

قالت شركة ألعاب الفيديو ”أكتيفجن بليزارد“، اليوم الخميس، إن مساهميها وافقوا على عرض شركة مايكروسوفت لشراء الشركة التي أنتجت لعبت كول أوف ديوتي مقابل 68.7 مليار دولار.

وقالت الشركة التي مقرها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن حاملي أكثر من 98 بالمئة من الأسهم صوتوا لصالح الصفقة المقترحة، خلال اجتماع خاص عقد في وقت سابق اليوم الخميس.

وقالت مايكروسوفت، في يناير/ كانون الثاني، إنها وافقت على الاستحواذ على أكتيفجن بليزارد مقابل 95 دولارا للسهم، في أكبر صفقة بقطاع الألعاب على الإطلاق، وذلك في الوقت الذي يتسابق فيه عمالقة التكنولوجيا في العالم على الفوز بحصص في تقنيات العوالم الافتراضية.

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