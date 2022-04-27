اقتصاد

دبي تطلق صندوقا للتمويل الجريء بقيمة 370 مليون درهم
تاريخ النشر: 27 أبريل 2022 16:15 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2022 16:20 GMT

دبي تطلق صندوقا للتمويل الجريء بقيمة 370 مليون درهم

قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارة وافقت على إطلاق صندوق للتمويل الجريء بقيمة 370 مليون درهم (100.75 مليون دولار)؛ بهدف تعزيز النمو

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المصدر: رويترز

قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارة وافقت على إطلاق صندوق للتمويل الجريء بقيمة 370 مليون درهم (100.75 مليون دولار)؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وسيقدم الصندوق الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيخضع لإشراف مركز دبي المالي العالمي.

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