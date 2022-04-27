دبي تطلق صندوقا للتمويل الجريء بقيمة 370 مليون درهم

قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارة وافقت على إطلاق صندوق للتمويل الجريء بقيمة 370 مليون درهم (100.75 مليون دولار)؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وسيقدم الصندوق الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيخضع لإشراف مركز دبي المالي العالمي.