انتعاش إنفاق المستهلكين يرفع أرباح فيزا إلى مستوى يفوق التوقعات

أعلنت فيزا، اليوم الثلاثاء، عن أرباح فصلية فاقت توقعات السوق، مدفوعة بانتعاش إنفاق المستهلكين بعد انحسار قيود كوفيد-19 حول العالم.

وقالت أكبر شركة للمدفوعات الإلكترونية في العالم إن أحجام المدفوعات ارتفعت 17 % في الربع الثاني من سنتها المالية، في حين سجلت أحجام المدفوعات عبر الحدود قفزة بلغت 38 %.

وزادت الأرباح إلى 3.6 مليار دولار، أو 1.7 دولار للسهم، من 3 مليارات دولار، أو 1.38 دولار للسهم، قبل عام.

وكان محللون قد توقعوا في المتوسط رقمًا عند 1.65 دولار للسهم.

وكانت شركة الدفع بالبطاقات فيزا قد أعلنت، بداية شهر مارس/ آذار الماضي، تعليق عملياتها في روسيا، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأمريكية الكبرى التي علّقت أعمالها في روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة قرارات دولية عقابية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.