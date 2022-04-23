شركة تأمين سعودية تتراجع عن تقريرها الصادم بشأن "حادثة النخلة"

تراجعت شركة تأمين متخصصة بحوادث السيارات في المملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن تقرير صادم لها حول حادثة النخلة التي سقطت على سيارة مواطن في مدينة الرياض وتم تحميله المسؤولية عن ذلك في بادئ الأمر.

وتعاطف الآلاف في السعودية، يوم الجمعة، مع سعود السعيد وانتقدوا شركة ”نجم“ الحكومية للتأمين، بعدما وثقت صور ومقطع فيديو لحظة سقوط شجرة نخيل بفعل عاصفة رياح من وسط أحد الطرقات الرئيسة في العاصمة السعودية الرياض على سيارته بينما كان يقودها، إذ تم تحميله المسؤولية عن الحادثة بنسبة مئة بالمئة.

وقال سعود السعيد الذي نجا من الحادثة، إن نسبة تحمله للحادثة أصبحت صفراً بدلاً من مئة بالمئة التي تم تحميله إياها في أول تقرير لشركة التأمين التي باشرت الحادثة، قبل أن تتلقى اعتراضاً من سعود السعيد وانتقادات من متعاطفين كثر معه.

وكتب السعيد عبر تويتر ”#حادثة_النخلة أصبحت صفرا، أتقدم بالشكر لمدير مرور المملكة اللواء د.سلمان الجميعي على تواصله ومتابعته لتبعات الحادث الذي تعرضت له، كما أشكر نائب رئيس العمليات في شركة #نجم لمسارعته بتشكيل لجنه لتعديل التقرير لتصبح نسبة تحملي صفر%. والشكر موصول للجميع“.



وكان مقطع فيديو لكاميرا من سيارة تسير على الطريق نفسه في العاصمة الرياض، قد وثق سقوط النخلة على سيارة سعود السعيد، وقام متعاطفون كثر معه بإرساله إلى شركة التأمين كي تعدل تقريرها عن الحادثة التي لم يكن للسائق المنكوب أي دخل في وقوعها.

وكانت تغريدة السعيد الأولى عن الحادثة قد جلبت له آلاف المتعاطفين والمنتقدين لشركة التأمين، والتي قال فيها ”بعد أن تجاوزت #حادثة النخلة الحمد الله بخير.. قدر الله ولطف. أشكر كل من سأل عني، بفيض مشاعركم تجاوزت هذا الحادث. أشكر #مرور الرياض على حسن تعاونه. سؤالي: إلى #نجم لماذا تم تحميلي الخطأ بنسبة 100% ؟!“.

وحظيت الحادثة باهتمام وسائل الإعلام المحلية بالتزامن مع التفاعل الكبير معها في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لعربية السعودية، قبل أن تنتهي لصالح السائق المنكوب الذي تضررت سيارته بشدة، وسيساعده تقرير شركة التأمين الجديد في الحصول على تعويض مادي لإصلاحها.