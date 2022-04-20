السويد تحقق بتورط "إريكسون" بجرائم فساد محتملة في العراق‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن القضاء السويدي، الأربعاء، فتح تحقيق بجرائم فساد محتملة يُشتبه أن شركة ”إريكسون“ العملاقة لمعدات الاتصالات متورطة فيها، ومرتبطة بدفع رشى لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

ويغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بحسب المدّعي العام ليف غورتس.

وقال النائب العام لوكالة ”فرانس برس“ بهذا الصدد: ”لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنه من الضروري فتح تحقيق أولي“، مشيرًا إلى أن التحقيقات بدأت لتوّها.

وكُشفت القضية، في شباط/فبراير، قبل نشر تحقيق صحفي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وأقرَّ المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه صحيفة، في شباط/فبراير، بأن بعض موظفي ”إريكسون“ ربما قدّموا رشى إلى عناصر من تنظيم داعش من أجل التنقل برًا عبر مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة المتشددة في العراق.

وأجبرت تلك المعلومات شركة ”إريكسون“ على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.

وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن ”إريكسون“ لديها سوابق في هذا الصدد.

ووافقت ”إريكسون“ بالفعل على دفع غرامات قدرها مليار دولار إلى السلطات الأمريكية لطي صفحة قضايا فساد في: جيبوتي، والصين، وفيتنام، وإندونيسيا، والكويت، العام 2019.

وذكر إكهولم في البيان أن الشركة ”مقيّدة فيما يمكننا قوله“ بِأن ما حصل في العراق، لكنه ذكر، في آذار/مارس، بأن الأمر ”خطير للغاية ويرتبط بسلوكيات معيبة وغير مقبولة في الماضي“.

وفي بيان إيراداتها، ذكرت ”إريكسون“ أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 8% إلى 2,9 مليار كرونة سويدية (280 مليون يورو أو 307 ملايين دولار).

وأعلنت الشركة أنها ستخصص مبلغًا قدره 900 مليون كرونة لتغطية تكاليف تعليق أنشطتها في روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وفاقت مبيعات ”إريكسون“ للفصل الأول التوقعات، لكن أرباحها التشغيلية البالغة 4,7 مليارات كرونة كانت أقل من التقديرات الصادرة عن محللين استطلعت شبكة ”بلومبرغ نيوز“ آراءهم.

وتخوض المجموعة حاليًا معركة محتدمة مع شركة هواوي الصينية، ونوكيا الفنلندية، بشأن بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي) حول العالم، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه المعدات الحساسة.

ومنذ منتصف شباط/فبراير، خسرت أسهم المجموعة السويدية التي توظف حوالي 100 ألف شخص حول العالم، حوالي ربع قيمتها.