"تويتر" تكشف تفاصيل خطة "حبة السم" المضادة لإيلون ماسك

قال موقع ”إنسايدر“ الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن المعركة في ”تويتر“ بدأت تحتدم مع إصرار الملياردير إيلون ماسك على شراء الشركة، وقيام مجلس الإدارة بكشف تفاصيل خطة ”حبة السم“ التي أقرها أخيرًا لإحباط محاولة ماسك السيطرة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأشار الموقع إلى أن مجلس إدارة الشركة كشف عن تفاصيل ”حبة السم“، أمس الإثنين، في الوقت الذي يفكر فيه مزيد من المستثمرين بطرح عروض لشراء ”تويتر“.

وسيتم تشغيل ”حبة السم“ أو ”خطة حقوق المساهمين المضادة“ إذا قام ماسك أو أي مستثمر آخر بتوسيع حصته في ”تويتر“ إلى 15٪ دون موافقة مجلس الإدارة“.

ولفت الموقع إلى أن ”ماسك، أغنى شخص في العالم، يمتلك حاليًا حوالي 9٪ من أسهم الشركة، وهو أكبر مساهم فردي بها، في حين تمتلك شركة الاستثمار ”Vanguard“ الأمريكية أكبر حصة إجمالية في ”تويتر“ بنسبة 10.29٪“.

وعند تفعيل خطة ”حبة السم“، ستسمح لجميع المساهمين الآخرين، اعتبارًا من 25 الشهر الجاري، بممارسة حقوقهم في شراء جزء من أسهم ”تويتر“ بخصم يبلغ 210 دولارات؛ بهدف تخفيف حصة ماسك.

وقال مجلس الإدارة، في بيان أمس الإثنين، إن ”هذه الخطة التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها خلال عام، ستكون بمثابة ”عقوبة كبيرة“ على أي مستثمر يتطلع إلى زيادة حصته، وإنها ”تحمي المساهمين من أساليب الاستحواذ القسرية أو غير العادلة“.

وأضاف البيان أنه ”على الرغم من أن تويتر لم ترفض عرض ماسك رسميًا، إلا أنها منفتحة على التحدث إلى الأطراف الأخرى أو التفاوض على عروض الاستحواذ المنافسة إذا كان ذلك في مصلحة تويتر ومساهميها“.

ولفت ”إنسايدر“ إلى أنه منذ أن أعلن مجلس الإدارة عن خطة ”حبة السم“ الأسبوع الماضي، أصبح ماسك ينتقد أعضاء مجلس إدارة ”تويتر“؛ بدعوى أن ”مصالحهم الاقتصادية ببساطة لا تتماشى مع المساهمين“.

واعتبر ماسك أن أعضاء مجلس الإدارة، الذين يتلقون 3 ملايين دولار نقدًا ومنح أسهم، لن يحصلوا على راتب إذا نجح في محاولة الاستحواذ.

وعرض ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، شراء ”تويتر“ مقابل 43.4 مليار دولار؛ بحجة أنه يريد إطلاق ”إمكاناته غير العادية“ لدعم حرية التعبير والديمقراطية في العالم.

وكشف ماسك، في الـ4 من الشهر الجاري، أنه أصبح أكبر مساهم في ”تويتر“ باستحواذه بهدوء على 9.2٪ من أسهم الشركة في الأشهر الأخيرة.

وأعرب الموظفون في شركة وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن الشكل الذي ستبدو عليه شركة يسيطر عليها ماسك.