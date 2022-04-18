"زين السعودية" تعلن ارتفاع أرباحها الفصلية في الربع الأول من 2022

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) يوم الإثنين، ارتفاع أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 98% لتصل إلى 81 مليون ريال (21.60 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 41 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة في بيان منشور على موقع البورصة السعودية، هذه الزيادة، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.44% بواقع 241 مليون ريال بسبب النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى.

وقالت إن هذا جاء رغم ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30.6% بواقع 221 مليون ريال، وارتفاع النفقات التشغيلية بواقع 33 مليون ريال، مقابل انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمقدار 56 مليون ريال والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج ”زين السعودية“.

وأضافت الشركة أنها سجلت زيادة في صافي الربح بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع الربع السابق، مبينة أن ذلك يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 4.6% بإجمالي 96 مليون ريال الناتجة عن النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس، على الرغم من زيادة تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية بمبلغ 26 مليون ريال و169 مليون ريال على التوالي.

وقالت إنه تم تعويض ذلك من خلال انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 107 ملايين ريال والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج ”زين السعودية“.

يذكر أن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية كانت أعلنت في وقت سابق عن بدء العمل على ربط منطقة الشرق الأوسط بقارة أفريقيا من خلال نظام الكابلات البحري J2M (جدة، السعودية إلى مرسيليا، فرنسا).

وقالت الشركة، في بيان إن مدينة جدة ستكون محطة إنزال الكابل في المملكة من خلال منظومة كابلات باكستان وشرق أفريقيا (PEACE).

وأشارت إلى أنها تعمل على أن يدخل كابل J2M البحري الخدمة في أوائل العام 2023، بما يحقق العديد من الأهداف الإستراتيجية للشركة.

وأكدت الشركة أن هذا الاستثمار النوعي سيعزز من قدرات ”زين“ التعددية على مستوى ببنيتها التحتية العابرة للحدود، مع إتاحة نقطة إنزال جديدة تماماً أمام الشركات الناقلة والشركات العالمية العاملة في المملكة، وتلبية متطلبات الاتصال الخاصة بها بأكثر قدرات الاتصال كفاءة وسرعة.