"يويو".. سيارة كهربائية تقطع مسافة 100 كيلومتر بتكلفة 2 يورو

قدمت ”شركة XEV الإيطالية“ للسيارات الكهربائية، تجربة مثالية للتنقل داخل المدن من خلال سيارتها ”YOYO“، والتي تعد خيارًا ذكيًا ليس فقط لتصميمها الجذاب، ولكن أيضًا لكفاءتها العالية، وتكلفتها المنخفضة في استخدام الطاقة.

وبفضل وزنها الخفيف الذي يبلغ 522 كجم بما في ذلك البطاريات، يبلغ الاستهلاك المعتمد للسيارة التي تأتي بأبعاد 2.5 متر للطول، و1.5 متر للعرض، فقط 0.074 كيلو واط / كيلومتر، مما يعني أنها تستهلك أقل من 2 يورو لكل 100 كيلومتر.

بالإضافة إلى استهلاك الطاقة الأقل من السيارات الكهربائية التقليدية، فإن سيارة ”YOYO“ تتمتع بميزة أخرى، وهي إعادة شحن البطارية من صفر إلى 80% في أقل من 4 ساعات باستخدام قابس منزلي.

وتصبح المزايا الكبيرة للسيارة أكثر وضوحًا، عند مقارنة الاستهلاك السنوي لـ ”YOYO“، واستهلاك السيارة التي تعمل بالبنزين، حيث نرى أن الأخيرة أغلى بنسبة 75%، بمتوسط سفر يبلغ 20 ألف كيلومتر في السنة.

وتمثل السيارة التي تعمل بالبنزين نفقات تزيد على 1500 دولار، بينما تتطلب سيارة ”YOYO“ الكهربائية متوسط إنفاق 370 دولارًا فقط، بالإضافة إلى توفير الإعفاء من ضريبة التسجيل في المركبات الكهربائية مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي.

وتوفر سيارة ”YOYO“ مساحة كافية لشخصين في مقصورتها، بالإضافة إلى صندوق صغير نسبيًا، كما أنها مزودة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS، ووسائد هوائية، ومكيف هواء، وإمكانية الدخول دون مفتاح، وشاشة لمس كبيرة لنظام المعلومات والترفيه، ومرايا كهربائية.

وتحتوي السيارة على محرك كهربائي بقوة 10 أحصنة بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصانًا لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كلم/ساعة، ومدى سير يبلغ 150 كيلومترًا بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 9.2 كيلوواط/ ساعة.

ووفقًا لشركة XEV الإيطالية، فقد تم تصميم سيارة ”YOYO“ من الصفر لتكون كهربائية، حيث إنها مبنية على هيكل فولاذي مقوى مضاد للصدمات الجانبية والأمامية، والانقلاب، بالإضافة إلى العديد من الأجزاء البلاستيكية في هيكل السيارة الخارجي و الداخل، والتي تم تصنيعها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.