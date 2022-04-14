الوليد بن طلال يرفض عرض إيلون ماسك شراء تويتر

رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة: ”لا أعتقد أن العرض المقترح من قبل إيلون ماسك يقترب من القيمة الجوهرية لتويتر بالنظر إلى آفاق نمو الشركة“.

وأضاف: ”أرفض هذا العرض كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر“.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects. Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

وفي وقت سابق عرض الملياردير الأمريكي، شراء كامل أسهم تويتر مقابل 41.39 مليار دولار، أو ما يقابل 54.2 دولار للسهم.

وينطوي العرض على 54.20 دولار للسهم، علاوة على 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل.

وبرر إيلون ماسك، عرضه لشراء شركة تويتر، بالقول إنه ”يعتقد أنه يجب إجراء تغييرات في هذه الشبكة“.