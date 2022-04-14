اقتصاد

الوليد بن طلال يرفض عرض إيلون ماسك شراء تويتر
تاريخ النشر: 14 أبريل 2022 16:19 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2022 16:45 GMT

الوليد بن طلال يرفض عرض إيلون ماسك شراء تويتر

رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم. وقال الوليد بن طلال في تغريدة: "لا أعتقد أن العرض

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المصدر: فريق التحرير

رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة: ”لا أعتقد أن العرض المقترح من قبل إيلون ماسك يقترب من القيمة الجوهرية لتويتر بالنظر إلى آفاق نمو الشركة“.

وأضاف: ”أرفض هذا العرض كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر“.

وفي وقت سابق عرض الملياردير الأمريكي، شراء كامل أسهم تويتر مقابل 41.39 مليار دولار، أو ما يقابل 54.2 دولار للسهم.

وينطوي العرض على 54.20 دولار للسهم، علاوة على 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل.

وبرر إيلون ماسك، عرضه لشراء شركة تويتر، بالقول إنه ”يعتقد أنه يجب إجراء تغييرات في هذه الشبكة“.

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