روسيا تواجه انخفاضا في حركة الشحن وعجزا في الحاويات

قال مسؤولان تنفيذيان روسيان إن روسيا تستعد لانخفاض حاد في تدفقات الشحن وعجز في الحاويات، بعد أن أوقفت شركات شحن الحاويات الدولية الرئيسية عملياتها في البلاد؛ بسبب حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وأوقفت أكبر ثلاث شركات شحن حاويات في العالم، ميرسك الدنماركية و(سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية و(إم.إس.سي) ومقرها سويسرا، حجوزاتها من روسيا وإليها بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، مما أدى إلى موجة من العقوبات الغربية.

وقال رئيس شركة ديلو جروب، أكبر مشغل حاويات في روسيا، إنه من المتوقع أن يؤدي خروج كبرى شركات شحن الحاويات، التي تنقل معظم السلع المصنعة حول العالم، إلى انخفاض كبير في الشحنات إذا لم يتم إيجاد بدائل لهذه الشركات قريبا.

وأوضح ديمتري بانكوف الرئيس التنفيذي لديلو جروب: ”نتوقع أن يكون الانخفاض في الشحنات (من وإلى الموانئ الروسية) في المنطقة الشمالية الغربية حوالي 90 إلى 95 بالمئة بدءًا من مايو أيار، إذا لم تظهر بدائل في السوق“، وكان يشير إلى محطات الحاويات في الموانئ الروسية، ومنها الموجودة في سانت بطرسبرغ وأوست-لوجا.

وأشار بانكوف إلى أن الموانئ في الشرق الأقصى الروسي والبحر الأسود وبحر آزوف ستعاني بشكل أقل من خروج الشركات الكبرى لشحن الحاويات؛ لأن نصيبها من حركة الشحن كان أقل من حصة شمال غرب روسيا، إلى جانب بدء ظهور شركات جديدة في تلك المناطق.

ولم يذكر أسماء تلك الشركات، لكنه قال إن بعضها جاء من تركيا.