القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية تشتري حصصًا بقيمة 1.85 مليار دولار في شركات مصرية

قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، إن القابضة ”إيه.دي.كيو“، وهي شركة استثمارية قابضة تابعة لحكومة أبوظبي، اشترت أسهمًا بقيمة 1.85 مليار دولار في 5 شركات مصرية مقيدة في البورصة، مما يقدم دعمًا لمصر بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى التخارج.

وقالت البورصة المصرية إنه جرى تنفيذ مشتريات لخمس شركات، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تذكر هوية المشتري.

وتبحث مصر عن مصادر لجلب العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق أذون الخزانة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة 14 %، في 21 مارس آذار.

وأوكرانيا، وروسيا، هما المصدر الرئيس لواردات مصر من القمح، ويشكل السياح من البلدين مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي، وتتفاوض مصر حاليًا مع صندوق النقد الدولي حول حزمة دعم مالي.

وتلقت مصر أيضًا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي، من المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، إلى جانب تعهد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتمويلات إضافية تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

كما حصلت مصر بالمثل على تعهد من قطر بعقد صفقات استثمارية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار.

وشملت مشتريات القابضة ”إيه.دي.كيو“، اليوم الثلاثاء، 340.1 مليون سهم في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، مقابل 911.5 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، اليوم الثلاثاء، إنه باع 181.8 مليون سهم في البنك التجاري الدولي مقابل 487.1 مليون دولار، ليخفض حصته إلى 0.336 % من 9.504 %.

كما اشترت القابضة ”إيه.دي.كيو“ 271.6 مليون سهم في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل 391.9 مليون دولار، و45.8 مليون سهم في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) مقابل 266.6 مليون دولار، و476.7 مليون سهم في الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مقابل 159.1 مليون دولار.

واشترت أيضًا 215.1 مليون سهم من مزود خدمات الدفع الإلكتروني فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مقابل 68.6 مليون دولار، فضلًا عن حقوق اكتتاب لعدد 201.6 مليون سهم أخرى بقيمة 54.9 مليون دولار.