"القابضة" أبوظبي تستحوذ على حصص في 5 شركات مصرية

استحوذت ”القابضة“ ADQ أحد صناديق أبوظبي السيادية، اليوم الثلاثاء، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر، وفق بيانات من الشركات التي تم الاستحواذ عليها، في حين بلغ إجمالي قيمة الصفقة نحو 1.8 مليار دولار، بحسب وكالة ”بلومبرغ“.

وتتضمن صفقات الاستحواذ على حصص في كل من البنك التجاري الدولي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والإسكندرية لتداول الحاويات، وموبكو للأسمدة، وأبو قير للأسمدة.

وجاءت قيمة الحصة التي اشترتها القابضة ADQ من المصرف المتحد الأكبر، حيث بلغت 911.5 مليون دولار، مقابل 340 مليون سهم تقريبا.

وأوضحت البورصة المصرية في بيانات منفصلة أن الصفقات جرت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

وشملت الصفقات أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار.

كما شملت نحو 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، و 271.6 مليون سهم من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مقابل نحو 392 مليون دولار.

في السياق، تضمنت الصفقة شراء 215 مليون سهم من شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار، كذلك شملت 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.

وكانت وكالة ”بلومبرغ“، قد قالت الشهر الماضي نقلا عن مصادر، إن صندوق الثروة السيادي ”القابضة“ (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري، إضافة إلى حصص في أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.

وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذا التمويل سيكون موضع ترحيب بالنسبة لمصر، حيث يتعرض اقتصادها لضغوط متزايدة من جراء موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني، قد حذرت من أن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى ”انخفاض تدفقات السياحة الوافدة إلى مصر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر“.

وأطلقت الإمارات العربية المتحدة ومصر، منصة إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019؛ للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول. تتم إدارتها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري و“القابضة ADQ“.

يذكر أن ”القابضة ADQ“، اشترت العام الماضي، شركة أدوية مصرية من ”بوش هيلث“ (Bausch Health).