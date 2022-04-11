أولى ثمرات العقوبات على روسيا.. السكك الحديدية الروسية تتخلف عن سداد السندات

تخلفت شركة السكك الحديدية الروسية عن سداد ديونها بعد أن فشلت في دفع الفائدة المستحقة على السندات، وفق ما أعلنته لجنة مشتقات الائتمان الدولية.

ويعد إعلان تخلف السداد الأول من نوعه منذ فرض عقوبات غربية واسعة على روسيا أعاقت معاملاتها المالية الخارجية.

وذكرت لجنة تحديد مشتقات الائتمان ”على المستوى الدولي“ في بيان، أن شركة السكك الحديدية الروسية فشلت في سداد ديون قسيمة انتهت صلاحيتها في 14 آذار/مارس، ولم تسلم المستثمرين مستحقاتهم في نهاية فترة سماح مدتها 10 أيام، وفقا لوكالة ”بلومبيرغ“ .

واعتبرت“بلومبرغ“ في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن ما حصل يمكن أن يشكل سابقة للحكومة الروسية والشركات المحلية التي وجدت نفسها في وضع مماثل.

فمنذ بداية الحرب في أوكرانيا، منعت البنوك الغربية والوسطاء الماليون توصيل مدفوعات السندات، تنفيذا للعقوبات، ما ترك المقترضين الروس خارج النظام المالي العالمي.

وحاولت شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة دفع قسيمة السند الشهر الماضي، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى حامليها بسبب ”التزامات الامتثال القانونية والتنظيمية داخل شبكة البنك المراسل“.

وسيتم تفعيل العقود التي تضمن ديون الشركة ضد التخلف عن السداد بقرار من اللجنة، وسينتظر أصحابها ليروا المبلغ الذي سيتم دفعه، علما أن القرار ليس له تأثير مباشر على مستثمري السندات، الذين لم يطلبوا حتى الآن السداد الفوري لممتلكاتهم، وفق التقرير.

التخلف شبه حتمي

واتهمت وزارة المالية الروسية الولايات المتحدة ودولا أخرى بمحاولة إجبارها على التخلف عن السداد، لتكون أول ديونها الدولية الفاشلة منذ أكثر من قرن.

واضطرت روسيا إلى دفع سندات بالروبل الأسبوع الماضي للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، على الرغم من أن الأدوات العقابية لم تسمح بذلك.

وتنقل ”بلومبرغ“ عن جاري كيرك، مدير محفظة الأسواق الناشئة في شركة ”تونتي فور أسيت“ قوله، إن ”وضع روسيا وصل إلى نقطة أصبح فيها التخلف عن السداد التقني أمرًا حتميًا تقريبًا“.

الدفع بعملة أخرى

وقالت وكالة ”ستاندرد آند بورز“ العالمية للتصنيفات الائتمانية، السبت الماضي، إن الدفع بعملة أخرى يصل إلى حد التخلف عن السداد، على الرغم من أن الحكومة أمامها حتى بداية مايو لمعالجة ذلك بالتحويل إلى الدولار.

والأسبوع الماضي، أظهرت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني (CDS) احتمالية بنسبة 99% للتخلف عن سداد الديون الخارجية الروسية في 12 شهرًا، علما بأن النسبة حاليا عند 88%.

رد قانوني حكومي

بدوره، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع صحيفة ”إزفستيا“ الروسية، إن أي تقصير رسمي قد يؤدي إلى رد قانوني من الحكومة الروسية.

ووفقًا لروجر لاندوتشي، من شركة ”ألفا ماتريكس“ في جنيف، فإن ما سيتم هو تخلف سياسي مع تداعيات تكلفة ضخمة محتملة على البنوك ومقايضات الائتمان التي تغطي السوق.

وأشار إلى أنه سيكون هناك ”الكثير من العمل للمحامين وموظفي الامتثال دون نتيجة واضحة“.