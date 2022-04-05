العقوبات الدولية تلقي بظلالها على مدينة روسية ارتبط اسمها بسيارات لادا‎‎

باتت مدينة تولياتي التي تشكّل مركزا لصناعة مركبات ”أوتوفاز“، أكبر مصنّع للسيارات في روسيا، على شفير الهاوية في ظلّ العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، وتسعى المدينة والمصنّع أوتوفاز الذي ينتج سيارات لادا الشهيرة، إلى ضمان استمراريتها في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

يتجمع العديد من أعضاء نقابة يدينستفو في شقة صغيرة في حي أوتوزافودسكي السكني المحيط بالمصنع مترامي الأطراف، ويعبرون عن قلقهم إزاء مستقبلهم، وقال الكسندر كالينين (45 عاما) وهو مشغّل مصعد للشحن في أوتوفاز منذ 15 عاما ”إنها بلدة للمصنع. الجميع هنا يعملون إما لدى المصنع وإما لدى الشرطة“.

تأسس المصنع في ستينيات القرن الماضي كي يتمكن الاتحاد السوفيتي من تلبية الطلب المتزايد على السيارات الأرخص ثمنا. وأصبحت سيارات لادا التي يشتهر بها أوتوفاز، معروفة على نطاق واسع لبساطتها ومتانتها.

أنشأ المصنع في بلدة ستافروبول على بعد 780 كم جنوب شرق موسكو، والتي تم تغيير اسمها إلى تولياتي نسبة للسياسي الإيطالي الشيوعي بالميرو تولياتي، صمد المصنع بوجه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، واستحوذت شركة السيارات الفرنسية العملاقة رينو على المصنع في نهاية الأمر.

وقالت إيرينا ميالكينا (33 عاما) الموظفة في مستودع قطع الغيار منذ 11 عاما إن ”المصنع بالنسبة لتولياتي هو كل شيء، المدينة كلها بُنيت حوله، عندما بدأت العمل كنت مفعمة بالحماس، كنت وما زلت آمل بمدخول جيد“.

الناس متوترون

توقفت معظم خطوط التجميع في المصنع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ونظرا للعقوبات المفروضة لم يعد بإمكان المصنع تسلم مكونات ضرورية، ومُنح الموظفون والعمال إجازة مدفوعة بأجر يبلغ ثلثي الراتب العادي، ويعني هذا بالنسبة لميالكينا الحصول على 13 ألف روبل (نحو 140 دولار) بدلا من راتبها البالغ 20 ألف روبل (215 دولار).

وتسجل أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا في تولياتي كما في مدن روسية أخرى، وقالت ميالكينا ”الناس متوترون“.

وبعد استكمال إجراءات الاستحواذ على أوتوفاز، ضخت رينو مليارات اليوروهات في المصنع العائد للحقبة السوفياتية، لكنها قامت أيضا بتسريح عدد كبير من الموظفين لتبقي على أقل من 40 ألف عامل من أصل 70 ألفا.

وقال رئيس معهد أبحاث الصناعة والسوق في الكلية العليا للاقتصاد في موسكو أندريه ياكوفليف: ”حصلت عدة مشكلات بسبب تسريح موظفين، لكن مع ذلك كان هناك نهج إيجابي واضح“، وأضاف: ”كان مصنع سيارات روسي بصدد النشوء“.

وبات مستقبل المصنع الآن في مهب الريح، في وقت تفكر رينو بمسألة الانسحاب من أوتوفاز وسط تعرضها لضغوط كبيرة لمقاطعة روسيا، لم يشأ أي من موظفي الشركة التحدث بل إن الشركة رفضت السماح بالدخول إلى ”متحف لادا“ في تولياتي خلال زيارة مؤخرا، أجبر موظفو المصنع على أخذ عطلتهم الصيفية ومدتها 3 أسابيع في نيسان/أبريل بينما تدرس رينو خياراتها.

وظيفة ثانية

اضطر العديد من الموظفين للبحث عن وظيفة ثانية، مثل ليونيد إمشانوف (31 عاما) الميكانيكي الذي يعمل أيضا حارسا أمنيا لإعالة أسرته، وقال ”أنا المعيل الوحيد في عائلتي، لدي طفلان وزوجتي في إجازة أمومة، علي أن أؤدي وظيفتين، ومع ذلك فإنهما لا تكفيان“.

وإذا عجزت أوتوفاز عن الصمود بوجه هذه الأزمة، فإن انهيارها قد يكون إيذانا بانتهاء عصر صناعي بالنسبة لروسيا ولكثيرين من محبي سيارات لادا.

في مرآب لإصلاح السيارات تحت الأرض في تولياتي، انهمك رجلان في العمل على سيارة لادا نيفا العائدة للثمانينيات وذات الدفع الرباعي. وكان طلاؤها الأحمر الجديد يلمع، وقال أحدهما الميكانيكي سيرغي ديوغريك ”منذ طفولتي ترتبط حياتي بالمصنع، جميع أقاربنا في تولياتي كانوا يعملون في المصنع وأنا أيضا كنت أعمل هناك، لم يكن لدي خيار آخر، كل شي مرتبط بالشركة“.

أسس الرجل البالغ 43 عاما ويدير ”نادي تاريخ لادا“ الذي يجمع هواة السيارة العائدة للحقبة السوفياتية من كافة أنحاء العالم، وقال ”كانت شركة تصنيع قوية. بلغ الرقم القياسي مطلع الثمانييات 720 ألف سيارة سنويا“ مقارنة بنحو 300 ألف سيارة تم تصنيعها في 2021.

وأضاف المواطن الروسي الذي صمد في التسعينيات، خاصة في تولياتي: ”درج الناس على المجيء إلى هنا. الآن أصبح الشبان يذهبون إلى موسكو أو إلى أي مكان آخر“، مشيرا إلى أن ”المصنع وعماله صمدوا بوجه الصعوبات الاقتصادية في التسعينيات، سيتكيف الآن، كل شيء سيكون على ما يرام“.