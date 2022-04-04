رويترز: إيرباص تلغي عقد ثالث طائرة إيه350 لقطر والخلاف يتجاوز مليار دولار

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن شركة إيرباص ألغت عقد شراء طائرة إيه350 ثالثة طلبتها الخطوط الجوية القطرية بعد أن رفضت شركة الطيران الخليجية التسليم في إطار خلاف مستمر بشأن أضرار بسطح طائرة المسافات الطويلة.

وبلغ عدد طائرات إيه350 التي أوقفتها شركة الطيران بسبب الخلاف المتعلق بتآكل طلاء سطحها والحماية من الصواعق 23، مما يرفع قيمة التعويض الذي تطالب به الشركة إلى أكثر من مليار دولار بقليل، بحسب المصدرين.

ولم يكن لدى أي من الشركتين تعليق فوري.

والجانبان على خلاف منذ أكثر من عام بشأن الضرر المتسارع الذي يلحق بالسطح والذي تقول شركة الطيران إنه يثير تساؤلات حول سلامة الطائرات، ومنعت الجهة التنظيمية القطرية تحليق الطائرات مع ظهور المشكلة.

وتنفي إيرباص أي مشاكل تتعلق بالسلامة، وردت على رفض قطر استلام المزيد من طائرات إيه350 حتى حل المشكلة بإلغاء صفقات الطائرات التي لم تُسلَّم واحدة تلو الأخرى، وإلغاء عقد منفصل لطائرة إيه321 نيو.

وستطلب قطر يوم الخميس من قاض بريطاني تمديد أمر مؤقت يجمد قرار إلغاء طلبية إيه321 نيو في انتظار جلسة نهائية لنظر قضية طائرات إيه350 متوقعة في وقت لاحق من العام.

وذكرت بلومبرغ نيوز في وقت سابق أن إيرباص تخطط لتأجيل زيادة مزمعة في إنتاج طائرات إيه350 بسبب التأثير المشترك للحرب الأوكرانية والخلاف القطري.