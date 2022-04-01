إسرائيل والإمارات تتوصلان إلى اتفاقية التجارة الحرة

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل والإمارات اختتمتا مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان، أن الاتفاق التجاري يشمل 95 بالمئة من المنتجات المتداولة تجاريا، التي ستكون معفاة من الجمارك على نحو تدريجي أو فوري ومنها منتجات غذائية وزراعية ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وسيسري بعد توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق عليه.

ولم يذكر البيان أي إطار زمني لذلك.

وكتب الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، في صفحته على موقع ”تويتر“: ”انتهينا من محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، وأصبحت الاتفاقية جاهزة للتوقيع، في خطوة أخرى مهمة لتعزيز العلاقات تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية، وتمثل هذه الاتفاقية حقبة واعدة للتجارة والاستثمار بين البلدين“.

وأضاف: ”الاتفاقية الجديدة ستفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال وتعزز النمو الاقتصادي المستدام وتخلق فرصاً أرحب للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا الزراعية والطبية والطاقة المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة“.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل في 2020 ضمن اتفاقيات إبراهيم التي تمت بوساطة أمريكية وشملت أيضا البحرين والمغرب.